正論：爛賭家破人亡　無辜總是孩子

踏入春季，香港不見萬物繁榮之象，反而傳來倫常噩耗，令人神傷。爛賭狠父疑債台高築，陷入絕境，竟帶同7歲兒子同歸於盡，先登上九龍城廣場天台停車場，再以「騎膊馬」哄騙兒子，最後將兒子掟落樓再跳樓自殺。送院後狠父證實死亡，兒子則重傷搶救。都說沉迷賭博等於倒錢落海，如今弄致家破人亡，最苦最無辜還是孩子！

消息指，58歲男死者與7歲男童為父子關係，居於九龍城區。男死者生前曾任運輸工人，近日則靠駕駛的士謀生，與妻子處於分居狀態；另外，有人疑沉迷賭博致債台高築，不排除因此攜子尋短，事前曾向朋友透露死念，想不到一語成讖。目前7歲男童雖然獲救，但留醫深切治療部，仍未恢復意識，身體多處重創，即使僥倖檢回一命，肯定也是「手尾長」，其生母則已趕抵醫院守候。

事件令人無限唏噓，成年人感情及財政有問題，卻要年幼子女陪葬，例子比比皆是，除了嘆句自私，夫復何言。事實上，本港病態賭徒不在少數，尤其非法外圍投注猖獗，加上本港賽馬會的合法賭博，俱令賭博變得更容易方便。例如非法賭博集團及「疊碼仔」會提供借貸等利誘賭博人士，更贈送船票及酒店住宿，吸引港人到澳門賭場及賭船賭錢；賭博集團甚至推出積分優惠吸客，最終令賭徒泥足深陷。

有專門追蹤網站使用率的調查發現，每月有至少23萬名本港市民瀏覽或光顧非法賭博網站；此外，港人每年投注非法外圍而輸掉的投注額高達120億元，十分驚人。與此同時，本港非法外圍賭博的投注額，已達到數千億元之巨，比合法博彩的投注額1,500億元高出一倍。賽馬會曾經表示，需要在經營上加強競爭力及彈性，將非法外圍投注需求重新納入合法渠道云云，此舉會否衍生更多病態賭徒，不言自明。

當然，小賭怡情，大賭亂性，從來都是個人選擇，不可能因為今次的倫常慘劇，又歸咎為政府的錯。但無可否認，本港社福支援服務嚴重不足，以致被犧牲的，往往都是兒童。近期最轟動的倫常慘劇，要數去年6月發生的深水埗倫常慘案，居港印度裔母親疑不堪婚變及獨力照護3名女兒的壓力，在深水埗劏房內用枕頭逐一焗斃3名年僅兩歲至5歲的女兒，令人震驚。每有慘劇發生，社署總諉過已盡力支援，但事實卻是跟進馬虎，或根本沒有跟進，過後又有悲劇重演。

更不必說，本港虐兒個案層出不窮。本報年前揭發「童樂居」事件，受害兒童眾多，手法殘酷，激起社會嘩然。早前又有屯門9個月大女嬰，疑遭社區保母施虐受傷，同樣反映社署監管不善。而轟動一時的「5歲女童臨臨慘死」事件，狠施毒手者竟包括生父，益發令人慨嘆親情何價。

不管怎麼說，今次的狠父掟仔落街慘劇，足以叫每個為人父母者捫心自問，遇事時逼迫年幼子女陪死，「不想子女獨留在世受苦」是否真是「愛護子女」的方法？他們剝奪孩子的成長機會，其實是天下間最自私最冷血的事！