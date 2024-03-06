以巴之戰已經演變至種族之戰，無論以色列與美國、西方怎樣詭辯，種族主義的性質難以抹殺。在以巴之戰激化時，種族主義因素更為突出。以色列、美國都不可能從種族主義的立場退卻，以色列會督促美國與西方繼續攻擊巴勒斯坦，形成巴勒斯坦的大戰傾向，掀起中東的戰鬥，且沒有止境，反而用各種方法推動戰爭的蔓延。

以色列執意要消滅巴勒斯坦，所有的資源都盡量投入，對巴勒斯坦決一死戰。或許以色列國內與猶太人不願意，但在內塔尼亞胡和拜登的推動下，沒有倒退的餘地。而在戰場競爭劇烈，以軍沒有退卻的可能，美國亦把以軍看作攻擊巴勒斯坦的橋頭陣地。美軍不出兵，卻用以軍作為代理人作戰，若失敗是以色列的問題，美國還可另出陰謀，派出武力打擊巴勒斯坦的各路地方武裝，犧牲的只是以色列，美國反而可坐享其成，把種族主義的暴行完全推諉給以色列，重新組織巴勒斯坦美國代理人，開展在中東的美軍勢力，把問題推卸給以色列。也正好借這個機會，控制以色列以外的各個武裝重新組織，佔據巴勒斯坦的各個方面的政治空間。

不過，加薩之役，已把美以的種族主義完全暴露，再不能抵賴、掩飾。即使以色列戰勝巴勒斯坦，巴勒斯坦人民還是會堅持鬥爭，加薩一役已顯示出巴勒斯坦人民再不可能沉默退卻，而是像哈馬斯等奮戰到底。巴勒斯坦人民團結一致，不可能再被瓦解，戰爭已到生死決戰的階段。巴勒斯坦人民退，則是巴勒斯坦死亡，列祖列宗的犧牲白白浪費。不決一死戰，巴勒斯坦人民便會完全被滅絕，而決一死戰，卻可獲全球支持，扭轉敵強我弱之勢。

哈馬斯已打出了漂亮的前仗，全球社會都在支持巴勒斯坦的抗戰。巴勒斯坦周邊地區的各族也積極投入，這場仗是決死之戰，勝敗決定巴勒斯坦人民、中東政局的走向，影響重大。中東各族各國和周邊國家都不會捨棄這個關鍵之戰，勝敗可扭轉中東各國與西方的關係，且會帶來巨大的政治經濟衝擊。美國與西方不會放手不理，而若中東各國在巴勒斯坦之戰打垮以色列，影響所及，不但是東地中海，而是埃及、希臘，各地都脫不掉關係，連鎖作用巨大。對中俄、美國、西方在中東的部署都會打亂。

當今國際，牽一髮而動全身，再沒有任何一國可以不受觸動。