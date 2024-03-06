距離廈金海域撞船事件已過去了20多天，兩岸經過15輪談判依然沒有結論，台方態度反而愈來愈囂張，不僅拒絕道歉和追責，而且隻字不提「碰撞」，一味強調「依法執行職務」，並威脅稱不排除此類事件再度發生。台灣海巡部門近日更派出一艘3,000多噸的巡邏艦逼近金門海域，擺出一副與大陸海警硬碰的姿態。粗暴執法而搞出人命，還敢如此囂張，台方底氣從何而來？無非又是狐假虎威，自恃有美國撐腰而肆無忌憚。現在就看大陸當局的決心了，老虎不發威，只能當病貓，這次已被逼到牆角，無論如何也不能再忍讓。

台灣大型海巡船並不多，這次不惜拿出一艘3,000多噸的艦船，大有孤注一擲之勢。其實，相對於大陸擁有大批數千噸甚至上萬噸的巨型海警船，台方海巡船無異於小巫見大巫，即使借給他們一百個膽，也不敢硬碰。在釣魚島海域，日本尚且無法與中國大陸海警船對抗，何況是台灣？過去陸方一直強調「兩岸一家親」，不斷釋出善意，即使吃了虧也不計較，惟台方不但沒有領情，反而咄咄逼人，搞出人命後還理直氣壯似的，連認錯道歉也不肯，是可忍孰不可忍！

前年美國佩洛西老太婆竄訪台灣後，解放軍圍台戰備警巡常態化，這次翻船事件後，大陸海警也宣布廈金海域執法常態化。陸方態度表面上似乎比以前強硬，實際上還是相當克制，不過是擺擺姿態而已。台灣當局也正是認為大陸不敢動手，才會如此囂張。套用台媒的說法，民進黨已開始「擺爛」，堅持不道歉、不追責，大陸也拿他們沒辦法，拖到最後，台灣當局塞點錢當作是「撫慰金」，翻船事件就不了了之。

台灣當局的如意算盤打得響嗎？關鍵在於大陸的態度。面對挾洋自重的民進黨，陸方僅僅將戰備警巡和執法常態化是不夠的，必須展示更加強硬的手段，必要時給點顏色瞧瞧，擦槍走火也在所不惜，敢於出手才能打掉民進黨的囂張氣燄。

有台灣評論認為，鑑於最近兩岸情勢變化，大陸勢必調整對台政策，以完全統一取代和平統一作為基調，不再提或少提「兩岸一家親」。實際上，「兩岸一家親」的提法從來都是一廂情願，民進黨當局數典忘祖，只認美爹，不認中國人，何來一家親？以德報怨，何以報德？大陸該是改變對台政策的時候了。