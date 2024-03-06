「我們怎可能沒有雷達航迹和影像？這些資料全交給檢調了。」台灣海巡署長周美伍說，到底是不是如同陸方所堅持，陸艇停在那邊被台灣海巡艇高速撞擊？他們一直遵照檢調指示，不對外透露案情；所有雷達可看到雙方目標的航向、航速，都非常清楚，一切留給檢調說明。

金門快艇案延宕20多天，周美伍終於親自到立法院接受立委質詢，在民進黨立委刻意做球下，周美伍大談大陸快艇如何高速急轉彎，如何因配重不良導致翻覆，台灣海巡如何在第一時間搶救，強調雙方即使碰撞，也不是大陸快艇翻覆的原因，為自己的海巡弟兄抱屈。

署長為部屬說話理所當然，但既然雷達航迹與影像都有，可證實海巡沒有事故責任，若真是如此，為何寧願用各種圖板說明，就是不願用航迹影像來取得大眾信任？而周美伍一再用所謂檢調指示不能對外透露案情規避，根本就是鬼扯！

民進黨總喜歡用偵察不公開當作隱匿資料的藉口，但事實上是，法律規定必須遵循偵察不公開的人，是檢察官，以及檢察事務官、司法警察官、司法警察、犯罪嫌疑人之辯護人、告訴代理人、其他於偵查程序依法執行職務人員。其他無論原告或被告，當然都可公布對自己有利的資料或線索，完全不在偵察不公開的規定範圍之內。

更可笑的是，海巡署從案發後開的記者會，還有包括管碧玲在內等民進黨官員提出的辯解，還有周美伍在立法院接受質詢時的答辯，哪一次不是在洩漏案情？真要講偵察不公開，恐怕好多人都該抓去關了吧？顯然，海巡專挑對自己有利的話說，爭議性資料卻全部保密，這樣顛三倒四的作法，除了讓大眾更不信任海巡的作為，只會把事情愈弄愈糟！