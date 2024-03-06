去年中國經濟增速較疫情前明顯放緩，加上不少歐美企業和資金撤離中國，使北京當局與多個國家簽訂互免簽證協定，進一步便利中外人員往來。數據顯示，這項對外開放的政策很快就發揮了效果，無論是訪華的外國人還是去外國旅遊的中國人，人數在近來都急劇上升。

以日前剛與中國實施互免簽證政策的泰國為例，首日前往泰國旅遊的中國旅客人次便較去年同期增逾三成。早前已與中國實施互免簽入境的新加坡，更成為中國旅客的熱門目的地，日前就有300名來自中國各地的粉絲飛往新加坡，欣賞Taylor Swift的演唱會。毋庸置疑，中國與外國互免簽證有很多好處，既可以促進各國的旅遊業復甦，也有助推動民眾之間交流。但我以為，內地政府有必要吸取香港個人遊的教訓，留意互免簽證後衍生而來的一些風險。當中一個最明顯的例子，是早些年內地一下子開放大批內地旅客訪港，令香港社會出現承受能力不足的問題，以致不少港人有反內地情緒。

當然，香港和外國在這方面沒有太大的比較性，畢竟外國地方大，縱使有大量內地遊客同一時間到訪，也未必會對當地的設施和民眾帶來壓力。反而是中國遊客在出境遊的不文明行為值得注意。平心而論，近年內地民眾的公民意識已有明顯提高，在外國旅遊出現不文明行為的人愈來愈少。但中國旅客的基數實在太大，就算只有少數人有這種行為，也會嚴重影響到中國的對外形象。

事實上，遊客到外國旅遊往往被賦予了一個國家的文化大使的身份。外國民眾會通過觀察中國遊客的言行，形成對中國整體的印象。北京在不斷增加和他國免簽的同時，也要致力提升公民旅遊文明素質，以免日後出現外交糾紛。