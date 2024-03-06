第N輪的以巴和談正於埃及進行，但其實「和談」這詞本身就名不正，言不順。首先以色列總理內塔尼亞胡堅持以軍會繼續戰鬥，直至取勝，即是將所有哈馬斯武裝分子殺光或驅離加薩為止，以方只願就短暫停火以換取釋放人質談判，與哈馬斯要求的長期、全面停火，以至國際社會要求的永久和平，容許巴勒斯坦建國，相距十萬八千里。

其次是「談判」這個字也有問題，因以哈雙方都以不同理由，拒絕與對方面對面直接傾談，而是通過卡塔爾、埃及等中間人隔空討價還價。這種形式的「和談」，即使可達成某種協議也是意義不大及不能持久。更何況，每當傳出哈馬斯願意作出某些讓步，聲稱雙方已接近達成協議，隨即就會爆出以軍屠殺正在領取物資的巴人平民、「誤炸」運載救援物資車輛等「意外」，令人質疑有人故意為「和談」增添障礙，藉此將戰事延長及延續自己的政治生命。

故此，以色列戰時內閣成員甘茨，在未得其政治死敵內塔尼亞胡同意下私訪美國，並獲得副總統賀錦麗、國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文等美方高層在白宮高規格接待，便顯得別具意義。

甘茨曾任以軍總參謀長，當然也算不上甚麼和平使者或巴人的朋友，但他在戰前戰後均曾多次質疑內塔尼亞胡的軍政策略，其當兵的兒子更於去年底在加薩戰死，深明戰爭的禍害。加上當地多項民調顯示，內塔尼亞胡領導的利庫德集團，支持度自今輪以巴衝突爆發後大幅下降，若以色列現在舉行大選，甘茨領導的藍與白聯盟應可望勝出，令他可取代內塔尼亞胡出任總理。華府與甘茨是否想加快有關進程，例如通過政變來推翻內塔尼亞胡，以促成以巴停火及讓美國脫身呢？