娛圈單打：兒時女神襲香港　歷盡滄桑冇走樣

嘩，真係童年回憶返晒嚟！現年53歲、經典日劇《星之金幣》、《同一屋簷下》女星酒井法子，日前抵港為7月舉行的演唱會做宣傳。她現身機場獲粉絲夾道歡迎，更展現親民作風，即使穿上短裙依然蹲下為小粉絲簽名自拍，化身黃大仙有求必應。

難得酒井法子一把年紀零膠味，樣子依舊俏麗，身材依舊苗條，保養非常得宜。驟眼睇，更跟前港姐譚小環模樣有點相似。總之，都係凍齡美魔女無誤！

觀乎今次接機的粉絲，男女老幼皆有，反映法子除了深得男士喜愛，女士亦對她不抗拒，不少人更帶同下一代一同迎接女神，證明90年代日劇真係深入民心，所向披靡！該時期當紅的明星，單是「食老本」也不愁生計，就算一把年紀、一度醜聞纏身，一樣冇有怕，怎一個勁字了得！

法子亦非常醒目，揚言掛住香港粉絲和美食，希望跟香港有更多互動。梗係啦，香港粉絲咁熱情，保持友善關係，將來就有更多搵錢機會，總好過留在老家，動輒飽受批評，搞到身心俱疲！

眾所周知，法子老公2009年於涉谷車內被警方搜出冰毒被捕，跟老公育有一子嘅法子，一度失聲痛哭，外界都相當同情她嫁錯郎。殊不知反高潮一幕發生，法子其後玩失蹤，年幼兒子則被發現寄住朋友家中，原來法子自己都身有屎，同老公齊齊吸毒！東窗事發，唔止事業一鋪清袋，法子仲被判監及緩刑，備受輿論抨擊。好彩法子痛定思痛，除了跟老公離婚，亦逐漸振作並復出養子，加上海外市場依然有叫座力，中港台通殺，總算唔係渣都冇得剩！