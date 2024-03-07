內塔尼亞胡戰時內閣以舉國舉族來與巴勒斯坦作戰。勝則當如1967年六日戰爭那樣佔領了大幅土地，巴勒斯坦無力反抗。若敗的話，以色列國家與猶太民族會有怎樣的遭遇呢？內塔尼亞胡內閣會否投降？但即使投降，巴勒斯坦必然把1967年以來被佔的土地拿回，且兩國制事在必行，有關條件便不會如以色列所想像那樣有利。

內塔尼亞胡在決戰時號召全國總動員，但以色列社會內部不會都是信奉宗教猶太復國主義者，不相信的必然抗拒。尤其是現在服兵役的死傷慘重，不相信猶太復國主義者，必然不願服兵役。情況將如烏克蘭戰爭中，烏克蘭與俄羅斯的青壯年集體逃出國境，逃避兵役。此外，以色列社會有百分之十幾的人口是極端宗教主義者，他們都不從事生產性質活動，更何況要他們上戰場打仗。這批人肯定大部分都會逃避兵役，甚或逃離以色列。餘下的人力便捉襟見肘。現時加薩之役以軍已死傷不少，以色列何來補充兵源。

海外猶太人因以色列的種族清洗行動，多不贊同內塔尼亞胡內閣，要他們回歸以色列參軍應無可能。內塔尼亞胡等自以為猶太復國主義有巨大的擁護力量，可是一旦總動員，可能便見到參軍的只是寥寥可數，怎樣補充兵源，與巴勒斯坦競爭呢？難道以色列要像烏克蘭那樣在街頭拉壯丁？

內塔尼亞胡的總動員會是把以色列國家與猶太民族押上作賭注。除非美國參戰，以色列敗的機會巨大。內塔尼亞胡等引咎辭職亦無濟於事，以色列國家與猶太民族便在宗教狂熱者手裏毀於一旦。這應該是另一次猶太民族的大災劫。

美國可能不想以色列崩潰，因為如此則中東便排除了美國與西方，但美國可以怎樣做呢？促成和談？但內塔尼亞胡堅持不願。美國出兵則中東大亂。伊朗、沙特阿拉伯，以至俄羅斯與土耳其都會介入。美國也出師無名，且未必可在不對稱戰爭中戰勝巴勒斯坦地方武裝。美國出兵助以色列，烏克蘭戰爭又會怎樣發展？美國已是大而無當，面對國際的變局，也是無計可施。或許只能請中國出山，但中國會順從美國，得罪巴勒斯坦嗎？

以色列舉國舉族的總動員，仍然是沒有出路。出路只能是退一步，不與巴勒斯坦為敵，用兩國制來和平共存，共同發展。這是退了一步，海闊天空。