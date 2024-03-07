美國渲染中國威脅論，單是解放軍攻台，便不斷危言聳聽，甚至定下攻台年份，當然無一成真。上月廈金海域發生大陸漁船遭台灣海巡船隻撞翻，事件擾攘至今就快一個月，民進黨政府仍是一副囂張態度，拒絕道歉和究責，還有恃無恐表明未來仍會如此「執法」，反觀大陸卻相當忍讓。

人善被人欺，國家亦然。大陸一直對台灣忍讓，經濟上讓利，政治上也不算強硬，無非希望有朝一日達致兩岸和平統一。可惜我本將心對明月，無奈明月照溝渠。台灣對大陸的善意不但沒有感恩，反而視之為理所當然，在民進黨長期執政下，更視大陸的善意為軟弱可欺。

可以看見，今次的撞翻漁船事件，發生後已見大陸刻意低調處理，民進黨政府初時嚇得不敢張聲，待見陸方如此「可欺」，隨即轉換態度，變得橫蠻強硬起來。如今雙方經過十多輪談判，依然未見民進黨有任何妥協，原因就是台方斷定大陸不敢拿它怎麼樣，遑論攻台，於是益發囂張狂妄。

當然，現今世界局勢風雲變幻，中國大陸正值崛起，對日後能否奠定全球領導地位，正經歷關鍵時期。美國一直利用台灣攪局，唯恐天下不亂，就是希望借此刺激解放軍攻台，這樣便有藉口發動西方全方位封殺，名正言順壓制中國大陸崛起。

大陸顯然不會中美國圈套，也深知現在未是時候全面與美西方為敵；而美國總統大選在即，加上俄烏和以巴戰爭持續，美國也無力再在台灣挑起事端，今次漁船事件，美國離奇地沒有置喙，原因正在於此。然而，大陸愈是對民進黨釋放善意，民進黨愈不領情，根本就是嘥氣。正是如此忍氣吞聲，令外界對解放軍是否召之即來，來之能戰，戰之能勝，有着不同程度的疑問。