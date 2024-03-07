第十四屆全國人大二次會議在北京召開，國務院總理李強發表政府工作報告，再次確認了2023年，中國國民生產總值（GDP）的升幅為5.2%，並預計今年仍能保持約5%的增長率。計算GDP是一項複雜的數字工程，很多人不明其理，再加上被反華思想洗腦，因而經常懷疑北京公布的數據造假，甚至認為中國實際的GDP增幅，應接近於零。

部分反華學者提供的所謂理據很簡單，就是指在2023年內，中國的房價大跌、股市大跌、民眾失業率高，GDP又如何能錄得5%以上的升幅？筆者不是經濟專家，對GDP的計算方法也是所知不多，但只要依據常理，運用邏輯思維，也能解答上述問題。那些反華者疑心再大，充其量也只會認為中國GDP的數據作偽，大抵不敢質疑香港特區政府提供的數字亦會造假吧。

且看去年，香港同樣是樓價跌、股市跌，尤其是股市，剛卸任的香港交易所行政總裁歐冠昇更表示，港股正陷於投降式拋售的階段，然而即便如是，去年香港的GDP仍錄得3.2%的升幅。由此可見，GDP的升降起跌，跟股市、樓市的表現並無必然關係。中國內地經濟的增長空間，素來比香港大，試想，就連香港去年的GDP也能上升3%以上，中國增長5.2%，不正是合情合理嗎？

很多人喜歡渲染中國的失業問題，在2023年，全國城鎮居民的失業率只有約5%。青年人失業情況看似嚴重，實際上他們未必是找不到工作，只是初出校門投入社會，未免有點心雄，求職時愛挑肥揀瘦而已。況且，所謂青年失業問題，過去十多年來，年年都說情況嚴重，即使在2018年前，經濟形勢大好，人們也是這般說。所以我常講，中國經濟情況複雜，看問題斷不能只看表面。