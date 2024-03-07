韓國瑜參加工商總會春酒，舉起茶杯一抿後皺起眉頭，原來熱茶中竟被人倒入了威士忌！工商總會事後道歉，表示是餐會人員不慎倒入，但仍有不少人疑心，這真的只是意外嗎？當天韓國瑜的杯子是單獨放置，裏面已倒了熱茶，到底是甚麼樣的情況，才會有人又將威士忌倒入？而萬一倒入的不是威士忌，而是其他有毒物質，又會有甚麼後果呢？儘管韓國瑜不為已甚，不願深究下去，但從最近立法院內種種事端，以及恐嚇信的出現，韓國瑜恐怕要更小心謹慎，因為內鬼很可能就在你身邊。

當年韓國瑜選上高雄市長，喊出「愛與包容」，希望能安定被民進黨主宰20多年的市府人心，但顯然民進黨培植的人並不領情，市府各項機密資料外洩頻傳不說，就連正在開會研議的內容，也會同步傳到綠營與媒體手中。韓國瑜的行蹤更是被全程監控，抓住所有小事大做文章，最後導致韓國瑜被罷免下台。

韓國瑜現當上立法院長，但過去8年，立法院早遍布民進黨酬庸的人員與埋伏的暗樁，事實是這些人已出現干擾議事狀況，而他們過去在民進黨利益結構中培植出的貪腐陋習，正侵蝕立法院的風氣。

推個桌子要1,200元新台幣，拆個窗簾要2,000元，要是自行找非慣例配合廠商，動輒得要8至10個月才能請到款項；韓國瑜雖已經意有所指，告訴這些人「不教而殺謂之虐」，提醒他們要拴上螺絲，但從過去的經驗看來，這些人根本不可能會因此收斂，反倒是在民進黨仍舊執政的情況下，只要這些人能夠立下汗馬功勞，還有大把位子可以酬庸，更讓這些人躍躍欲試。韓國瑜必須用菩薩心腸使霹靂手段，快速殺雞儆猴，震懾手下人等，否則高雄舊事重演，便會不可收拾了。