正論：巡查泳池極馬虎　食環敷衍懶監管

一直長踞公眾投訴榜首的食環署，又被揭發尸位素餐。申訴專員公署主動調查食環署對持牌私營泳池的監管，直斥執管數字處於極低水平，有監管等於無監管。食環署則意見接受，態度照舊。由環境衞生到食物安全；由簽發牌照到監管巡查，食環署沒有一項的表現令人滿意，如此廢衙門，還不改革更待何時！

目前全港約有1,400個持牌私營泳池，分別位於屋苑、學校、酒店及會所等，由食環署監管。申訴署主動調查發現，食環署2017年至去年9月底，巡查雖然接近52,700次，看似並非少數，但只發現兩宗違反牌照個案，平均每年接獲約100宗投訴，亦只有1.2宗成立，形容執管數字處於極低水平。

申訴署續指，食環署對私營泳池採取突擊巡查，如遇泳池關閉，仍當作每月例行巡查已經完成，擺明敷衍了事。有泳池在整個泳季僅成功巡查一次，檢查質素亦不如理想，例如未能發現泳池酸鹼值檢驗結果異常，署方人員但求交差的心態，彰彰明甚。另外，食環署只要求檢查救生員人數，而忽略資格；填報紀錄亦十分粗疏，有項目即使未獲詳細檢查，表格上仍顯示滿意。至於牌照條件，沒有要求備存救生員當值紀錄，對水污染源處理方法也沒有指引，就算水質不達標，持牌人也可以繼續開放泳池；而發生了意外，更沒有通報機制，除非有傳媒報道，否則食環署不會知悉泳池曾發生意外。

食環署怠政失職事例不勝枚舉，今次被踢爆對私營泳池疏於監管，不過是其胡混度日的冰山一角。該署亦以一貫方式應對，就是對公署的批評及建議全盤接受，惟是否真正有所改善，建議能否落到實處，公眾心中有數，從往績觀之，幾可肯定又是不了了之。

必須指出，夏日泳季來臨在即，私營泳池無王管，猶如拿人命較飛。實際上，近年不時發生私營泳池的嚴重意外，包括2022年，兩名7歲女童在尖沙咀屋苑君臨天下會所泳池遇溺，一死一危殆，疑跟救生員人手不足有關，食環署當時已備受批評，亦觸發申訴署展開是次調查。惟嚴重事故仍是不絕如縷，去年將軍澳一私營會所，一名19歲外判救生員在清潔泳池期間遇溺，最終死亡；今年2月，又有七旬老婦在鰂魚涌會所泳池遇溺身亡。同類事件一次又一次上演，就算並非每次都跟私營泳池的安全質素有關，但食環署對監管馬虎了事，試問泳池經營者又怎麼可能將人命放在心上？

問題不斷揭發，錯誤不斷重演，食環署繼續「死蛇爛鱔」，踢一踢動一動，究竟解救之道在何方？食環署負責的事務眾多，環境衞生、滅蟲滅鼠，固然關它的事；阻街投訴、食物安全、食肆發牌和巡查等，又是其職責；就連私營泳池也由該署監管，益發顯得該署無能為力，人員愈做愈求其。與其如此，港府是否應該檢討食環署職責，必要時將部門再細分並增加人手，總好過任其胡混下去，浪費公帑，害人害物？