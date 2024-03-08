烏克蘭戰爭，是美國引俄羅斯為救烏國俄裔被拖入戰爭中，目的是打垮俄羅斯，打垮俄羅斯便消耗歐盟，把歐盟牢牢地鎖在北約的框架內，作為美國的戰爭打手。同時可脅迫中國，使之不再抗美，屈服而替代日本，作為美國的經濟支援。這樣天下重歸美國，且比以前冷戰時更加穩定，沒有挑戰。

可是，一是失於俄羅斯不敗，反與北約形成消耗戰，磨掉美國、歐盟的力量，也磨掉歐盟對美國的信心。二是突然出現以巴之戰，在美國於烏克蘭戰爭應接不暇之時，突生異變。以色列又不能打敗哈馬斯，更成敗勢，美國不能不救，救也救不成，再陷於僵局，且沒法應付以色列失敗的後果。以精準計劃，進展順利，突然一下子變成焦頭爛額，始料不及，美國霸權主義的命運似乎不能看好了。

但烏克蘭戰爭與以巴之戰都是美國與非西方之爭，即使非西方還未團結。這兩場戰爭中，非西方的大國──金磚五國除俄羅斯外都沒有參加，尤其中國，雖然是眾望所歸，雙方都在拉攏，卻是堅持不下場，只是在周邊為促成和談而努力。美國的新冷戰規劃，只針對俄羅斯、中國、伊朗，美國便吃力不討好。如此的變化，反映國際形勢兩大變化。

一是大國之爭的重點都連接一起，互為影響。美國及西方經營多年，在世界各地種下眾多反抗的種子，美國及西方一旦勢弱，反抗便會風起雲湧。且伊斯蘭教武裝揭示的非對稱戰爭形式，使弱可勝強，強難以敗弱，大國未必有取勝的必然，如以色列之掃不平哈馬斯，反倒損兵折將，狼狽不堪。也如西非軍人政變之後可驅逐宗主國的法國，脫離法國的經濟控制，法國也無可奈何。今後至少以巴之戰已足以示範地方勢力，只要有強大的民眾支持，便可與大國抗爭。拉丁美洲可能便會是下一個熱點地區。

二是國際趨於多極化、多元化，「全球南方」都是非西方，縱使各自有分歧，合起來的實力已超越美國領導的G7或西方整體。中國復興是一大變，印度興起又是另一大變。伊斯蘭教各國和解後產生的地緣政治與經濟作用，會外溢於全球政治，美國圖以G7+或G2來統治全球，已經是不可能了。多極化、多元化的轉變下，世事更加不易預料，只會是局局新。舊的分析方法，國際關係理論和政策要從頭整頓，以適應世界的大變。