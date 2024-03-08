都說西方國家虛偽，一點也不冤枉。以美英和歐盟為主的43個國家，日前在聯合國人權理事會上要求就俄羅斯反對派領袖納瓦尼之死展開獨立國際調查，並認為俄羅斯總統普京須對納瓦尼死亡負上最終責任。這些國家以維護人權為名，對俄羅斯大加撻伐，似乎理直氣壯，但另一方面，他們對以色列在加薩地帶犯下的種族滅絕罪行視而不見，甚至刻意偏袒，這不是虛偽又是甚麼？以巴戰爭爆發以來，已有逾3萬巴人被殺，絕大部分是無辜平民，難道他們的命不是命？如果說納瓦尼一個人的死亡需要獨立國際調查，難道3萬多巴人的死亡就不需要追究責任？

說穿了，美西方並不是真正關心世界各國人民的人權，更不會在乎納瓦尼的死亡，而是以維護人權為名干涉別國事務。他們為此制訂了不同標準，順從美西方的國家即使人權狀況多麼惡劣，也不會受到指摘，相反，不願聽從美西方擺布的國家往往動輒得咎，任何問題都被無限放大，俄羅斯如是，中國亦如是。聯合國人權事務高級專員蒂爾克日前重彈舊調，指中國侵犯新疆和西藏的基本權利，呼籲中國改變做法，並修改侵犯基本權利的法律云云。這麼多年來美西方一直咬着新疆和西藏問題不放，不斷妖魔化中國，用意何在，大家心知肚明。

事實上，美西方關於新疆和西藏問題的陳述，幾乎全是謊言，特別是所謂「種族滅絕」和「強迫勞動」的指控，更是子虛烏有。兩年前有聯合國高級官員率團實地訪問新疆，事後只因讚揚中國在人權方面的進展，而沒有提到「種族滅絕」和「強迫勞動」，即遭美西方口誅筆伐，可見他們寧願相信謊言，也不願相信事實。

不是說中國和俄國的人權沒有問題，兩國當然還有改善空間，但難道西方國家就沒有人權問題嗎？美國內部亂七八糟，種族歧視、社會撕裂、槍械暴力、毒品氾濫……老美不想辦法解決本身的問題，反而喜歡對別國指手畫腳，真的以為自己是世界警察，這種臭毛病也該改一改了。

美西方一直利用國際話語權，以抹黑中俄等國來抬高自己，這種伎倆可以欺騙世人於一時，不可能欺騙世人於永遠。隨着他們編造的謊言被逐漸揭穿，特別是經過俄烏和以巴兩場戰爭的檢驗，美西方在人權方面的雙重標準暴露無遺，再也無法欺世盜名。