美國為了維護一己霸權，動輒祭出制裁大棒，繼發動貿易戰、科技戰、晶片戰後，美國最新針對中國的措施，就是禁止中國電動車進入美國市場。總統拜登表示，來自中國的接入互聯網汽車和卡車給國家安全帶來風險，操作系統能把敏感訊息傳到北京云云。真是欲加之罪，何患無詞！

早前才有美國參議員去信華府，要求調查中國出口的大蒜，直指中國大蒜在污水中種植，入口美國會危害國家安全。「奇葩」言論，就連美國網民也看不過眼，直斥白癡。其實，上有好者，下必甚焉。政客危言聳聽並不是無緣無故的，白宮高層本身也深好此道，既然妖魔化中國的言論大有市場，又能煽動民粹，何樂而不為？

就以中國電動車來說，比亞迪去年銷量超越特斯拉，躋身業界第一，美國當然心有戚戚然。特斯拉行政總裁馬斯克曾經說，「中國的電動車企很厲害，如果沒有關稅或貿易壁壘，中國車企很可能會打敗全世界絕大多數競爭對手。」想不到華府不久即有行動。商務部啟動對華電動車的安全威脅調查，而這僅是第一步。

早在特朗普時期，美國已將中國汽車進口關稅定在27.5%，中國車企在美國的市場佔有率相當有限。但拜登政府仍然疑神疑鬼，擔心光靠關稅不足以把中國電動車擋在門外，皆因企業可通過繞道第三國，或在墨西哥等地開設門店來規避高關稅，預料將會如晶片一樣，限制對中國輸出電動車零部件，斬斷其供應鏈。但從華為突破晶片封鎖，去年推出高規格旗艦手機觀之，美國想要卡中國電動車脖子真是談何容易。電動車最重要的電池由中國自己生產，而所需的晶片規格又遠不如手機高要求，中國不假外求，美國能做甚麼？