當代社會最大的問題，不是有否實行民主，而是有很多民眾，他們心中無主。所謂的主，是指主見，在判斷問題、衡量事物時，要懂得瞻前顧後，不能今日作出抉擇，明天又悔不當初。現代人普遍短視，對政治、經濟問題，很多時都沒有主見，輿論流行某種講法，便隨聲附和；他日輿論風潮變了，亦跟着盲目聽從。一個社會的民智若然如是，只會被政治野心家操弄於股掌之上。

香港就是一個短視的社會，很多人甚至是活得有點糊裏糊塗。回想起四、五年前，不少人對所謂的「地產霸權」恨之入骨，認為高樓價是萬惡之源，亟待甚至是逼迫政府，要盡快解決問題。如果你當時問那些人，香港樓價應回落多少才算合理？保守一點的，會答兩、三成；進取一點的，甚至會答五成。五成或許有點誇張，但是港樓應下調兩成或以上，很多人都覺得是理所當然的事。

時至今日，不正是求仁得仁嗎？香港樓價比起歷史高位，已下跌了23%，按理社會上應皆大歡喜，人人都像慶賀新春般，臉上喜孜孜才對。然而，現實上剛好相反，樓價跌了下來，那怕只是下跌約兩成，整個社會卻像是愁雲慘霧。過去一年，輿論風潮大變，鋪天蓋地的聲音都要求政府「撤辣」，應全面取消壓抑樓價的措施。日前特區政府終於願意撫順民情，一舉將「辣招」撤除，撤得幾乎一點也不剩。

2016年英國民眾以公投方式，通過讓國家退出歐洲聯盟，如今幾年過後，不少人卻後悔不已。假如今天再有公投，大不列顛國很可能會選擇重新「入歐」。哼哼，筆者還是那句老話，與其盲目吹捧民主制度，不如先讓廣大民眾，學習如何做到心中有主。