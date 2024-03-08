民進黨在金門翻船事件中不斷改變說詞、完全不想負責的表現，導致了最終的談判破裂，而更讓人匪夷所思的是，即令死者家屬決定放棄談判離開，民進黨都還要趁機做一番政治操作，企圖藉此賺取政治紅利，毫無人性的思維令人髮指。

就在家屬含怨離去，大批媒體包圍中，台灣海巡署代表突然拿出兩包內有10萬元人民幣的牛皮紙包，想要塞給家屬，而家屬拒絕接受。事後海巡分署署長陳泗川還表示，這跟原本在談的賠償金、撫慰金、撫恤金都不一樣，也沒有關聯，這純粹是海巡署的一個心意、對家屬的關懷，台灣人都是這樣，算是一種慰問金。還說家屬沒有真的拒絕，只是希望透過紅十字會轉交而已。

但事實是， 陳將錢透過紅十字會轉交給家屬時，居然附帶要求家屬簽收領據，上面寫着「茲 領到2月14日金廈水域事故預先給付的第一期慰問金」，這顯示陳根本公然說謊，從頭到尾就是民進黨安排好的一場秀，要是家屬當着媒體面接受，就可宣稱台灣已經仁至義盡，是大陸自己放棄談判！若家屬簽了領據，更可言之鑿鑿說已和家屬達成和解協議，否則怎會願意收下第一期慰問金？

所以，這種特地選在媒體面前交付慰問金的表現，就是一場刻意安排的羞辱，目的並不是希望能讓事件有所轉圜，而是期盼透過這種小動作來將責任完全卸除，並給予外界死者家屬大張旗鼓只是為了勒索金錢的假象。

在造成兩人死亡之後，民進黨滿腦子想的還是怎麼算計對方，嘴巴上說對家屬關懷，實際上卻想陷人於不義。這種自作聰明的機關算盡，卻完全被人看穿，未來兩岸之間衝突只怕難以避免，大陸也再難用對待同胞的心情看待民進黨了。