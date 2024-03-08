今年1月我在本欄撰文，預測美國將以「國家安全」為由對付中國汽車。話音未畢，美國總統拜登本月初下令商務部調查中國車，理由是中國技術可能會構成國安風險。不過我的文章受字數所限，沒有提及的結論是：美國打擊中國車的企圖必然失敗。

說起汽車強國，很多人第一時間會想起德國、日本或美國，但近年中國車技術發展迅速，早已「吊打」外國品牌。例如去年中國車銷量突破3,000萬輛，其中新能源車佔一半；去年國產品牌推出94款新能源車，更是非國產品牌的13倍。照此趨勢，2024年中國汽車市場絕對是國產品牌的天下。

事實上，新能源車最重要的核心部件──電池，中國國產電池早已通殺全球。有數據顯示，寧德時代與比亞迪、中創新航已佔全球電動車的電池市場近六成。現在就連美國品牌的特斯拉，也是配置中國製造的電池。中國控制着全球41%的鈷礦開採和半數以上的鋰礦開採，其他國家要在電池上趕超中國根本不可能。拜登當然知道中國在新能源車領域的優勢，但仍煞有其事地調查中國車，只是為了選票。他早前已放慢美國發展新能源車的步伐，以向傳統汽車產業示好，現在則有意借調查中國車，在選舉前炒作「中國威脅論」。商務部長雷蒙多日前說「假如美國路上有300萬輛中國車，北京能讓它們同時熄火」，這個說法明顯是譁眾取寵，用來嚇唬美國人吸引選票。

我認為美國的如意算盤很難得逞。德、日一向視中國為最重要的汽車出口市場，即使受到中國車的競爭壓力，但中國市場實在太大，一年3,000萬輛的市場容量，即使是10%也有300萬輛。大家都不想放棄中國市場，更不可能配合美國圍堵中國車。