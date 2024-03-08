特區政府計劃在未來5年每年發債多達950億至1,350億元，用作推動北部都會區及其他基建項目。政府形容這是投資未來，但亦有人質疑這等同借貸度日，無助真正滅赤。其實除了大幅舉債，今份預算案還有一項被人忽略，但其實相當重要和具歷史意義的建議，就是解封港英殖民政府留給香港特區的「嫁妝」──土地基金。

較年輕的讀者可能不清楚土地基金的歷史由來。當年中英雙方同意（其實是英方被迫接受）香港將於1997年7月1日起回歸中國後，中方隨即要求將過渡期內港英政府的部分收入，留給特區使用，以免英方有意無意將有關款額花光甚至轉移到倫敦。最後《中英聯合聲明》訂明，由1985年5月至1997年6月香港的地價收入（包括賣地及補地價），在扣除開發土地成本後將平分兩份，一份歸港英政府使用，另一份則儲起來留予特區政府，後者就是其後正式成立的土地基金。

回歸前香港樓價飆升，政府地價收入水漲船高，到九七回歸時土地基金累計有1,970億元。為了穩定港人信心，確保特區政府及中方不會胡亂將這份豐厚嫁妝花光，相關法例訂明土地基金運作為「有入冇出」，必須經過修改法例才能解封動用，但同時又不斷累積投資收入，令土地基金總額在回歸首十多年來持續增長。

到大約10年前，特區政府開始打土地基金的主意，但原因並非不夠錢用，而是有太多錢（財政盈餘）但又不想動用，先後巧立名目成立了甚麼「房屋儲備金」及「未來基金」，將包括土地基金在內的財政儲備累計投資收益收起或再作其他投資。至今土地基金的本金連相關投資收益回撥已達3,700億元，比回歸時增長了近九成。明日再談政府的解封計劃。