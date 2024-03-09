娛圈單打：男神脫北賣慘　實在好鬼難頂

韓流男神宋仲基再婚誕子，好不風騷，早前主演劇集《財閥家的小兒子》收視登頂，更令他對演技充滿信心。Netflix最新電影《路基完》上架，男神首演脫北者，為求生存，隻身前往比利時爭取成為難民，過程有咁慘得咁慘，捱凍捱餓捱打，真係苦過金葉菊、慘過梁天來！

跟眾多韓流男神一樣，事業發展到某個階段，便急欲擺脫「型英帥靚正」套路，以另類角色挑戰演技。宋仲基也不例外，讓他「鹹魚翻生」的《黑道律師文森佐》有型有款，《財閥家的小兒子》一樣靚仔出眾，自然希望演技再下一城。可惜《路基完》劇情沉悶，賣弄慘情，對脫北者和北韓的描寫太過刻板，令人失望。

死忠粉絲對於偶像演出，一定會盲目照單全收，但不能否認的是，宋仲基是外形勝於演技，只要他靚靚仔仔行出來，觀眾便會收貨，根本毋須刻意賣慘挑戰演技。何況其脫北者造型，表面衣衫襤褸，實則仍不失靚仔細節，單係髮型，便跟北韓人大相逕庭。既然難脫偶包，倒不如名正言順賣靚仔好過！

新片反應未如理想，跟女主角的感情線又被批為牽強，難得男神並不介懷，坦然接受。他又提到前英國女星老婆對新片反應正面，讓他深感安慰。好明顯，曾揚言人生最大理想並非大紅大紫，而係組織幸福家庭的他，有妻有兒萬事足，小小負評又何足掛齒。

不過，男神並非對事業失去野心，相反，他對打入荷里活興致勃勃，自爆透過老婆人脈，曾為西片試鏡許多次，可惜屢戰屢敗。有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭，看來男神都係順其自然好啲！