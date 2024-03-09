世界視線：副卿辭職認挫敗　蓄勢以待制中國

據美媒報道，美國副國務卿努蘭（Victoria Nuland）將在近期辭職，而華府表示，努蘭是主動辭職的。這是最為穩定大局的說法。美國白宮介紹稱，努蘭曾在過去35年的職業生涯歷經6任總統和10任國務卿，在拜登政府擔任副國務卿期間，主要負責政治事務。

不過，努蘭早前訪問烏克蘭，就明顯是對澤連斯基政府道明了事實。她曾積極策劃烏克蘭2014年的「顏色革命」，之後不斷推動烏國擔任戰爭代理人，成功與俄羅斯開戰，更策動北約全力支持打擊俄羅斯。然而，努蘭早前訪問烏克蘭，並沒有提出任何實質援助承諾，由她的身份道出了拜登政府援烏面對的困難，正是解鈴還須繫鈴人，說明華府估計俄烏戰爭烏克蘭已回天乏力，美國繼續支援也不會有任何合理回報。

努蘭這位超級鷹派的立場，來自她出生於東歐猶太人家庭，以及其新保守主義丈夫羅伯特‧卡根的反共影響，夫妻二人均持與共產主義勢不兩立的態度，即使中國、俄羅斯已經不是當年的共產主義國家，他們在政府外交政策上仍認為要用圍堵的方式，以及不惜策劃拉攏戰爭代理人來挫敗中、俄，誓要瓦解這兩個有力挑戰美國霸權的國家。

努蘭在權力中心的國務院及外圍智庫的卡根協力下，帶領強硬鷹派，深信美國在軍事上可同時壓倒中、俄；在俄烏戰爭中，他們就認定中國不會冒險在軍事上援俄。此外，他們相信美國在國際上仍可號召孤立俄羅斯。如今美國國內外比他們溫和的政治力量，開始點出美國政府內部的新保守主義者犯了大錯，不但無法軍事上打擊及政經上解體俄羅斯，更使其他西方盟友要作出重大經濟犧牲，因而出現離心，而「全球南方」國家則繼續與俄羅斯合作交往，使華府更形孤立；加上以巴衝突的出現，美國要同時援烏及支持以色列，十分吃力，也令國民極度不滿，拜登再硬撐下去，肯定會輸掉年底的大選。

如今努蘭將辭職，正顯示拜登政府要改變目前俄烏及以巴緊張局勢，也給西方盟友的經濟壓力和軍事威脅鬆綁。不過，努蘭及卡根多年努力打造出來的新保守主義強大勢力，未必會善罷甘休，他們仍能在智庫中影響政府，特別是如果特朗普再度上台，俄烏戰爭將結束，更激烈的中美博弈便會登場，他們也就蓄勢待發，出謀獻策全面遏制中國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻