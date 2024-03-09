中國經濟正在邁向戰略與體制的轉變中，因此，單純以GDP來評估並不準確。

戰略方面，中國還部分處於趕超階段，但不同於大躍進時期所提的超英趕美，那時單只從經濟規模和發展水準着眼。也有異於改革開放初期的美國化，從模仿抄襲來趕超美國。現在中國經濟規模已勝美國，只是在科研及產業發展部分不及美國西方，趕超是經濟局部的戰略卻不是全部。更重要的是，趕超是以英美西方作模範，盡可能抄襲，而目標體制也是以它們為標準。可是趕超戰略目標即使定為英美，盲目倣效是不可能達到趕超目的，尤其是美國等經濟不會絕對地停滯不前。

故此，歷史上趕超成功的國家，如德國、蘇聯、日本，開始時用英美模式，發展成功的卻靠創新戰略。中國在改革開放以來的成功，亦是在模仿的同時有本身的創新，從而能跨越種種困難。而當趕超的目標發展水準大致達到後，餘下部分的趕超，更會與英美西方的模式有更大差別。

由於美國帶頭與西方進行再工業化以與中國競爭，中美貿易戰也蔓延至中國與西方的大部分貿易投資關係去。中國趕超面對的競爭和阻礙擴大，也愈來愈變得全方位化。中國現時的趕超便與歷史上德國、日本的不同，更回歸至蘇聯冷戰時期，英美西方模式便變得不可行。中國要另闢途徑。最典型的例子，是中國不可能再跟從傳統的由工業化到金融化的階段發展，而是要堅持不斷地提升工業化的內容與發展水準。加上美國等在國際經濟多方面對中國的圍堵、抑制，中國更需集中資金推動進一步工業化，金融化的發展便要有所抑制。

此外，中國發展部分正進入英美西方還未能成功佔據的領域，沒有西方的經驗與教訓作為參考，中國要首創地摸索。由此可以產生創新，但亦有失敗的可能性，因而更着重多元化的嘗試，不能依循西方的常規做法，此中可能會與傳統趕超戰略的體制有所衝突，需要更變。

中國還是國際上僅有的社會主義國家，經濟發展不依從資本，或社會少數強勢群體，要求共有共用。原來趕超戰略體制有極濃資本主宰的色彩，要體現社會主義的初心，亦要作出更變、改革。在蘇聯失敗的例子後，中國要自主地創造出新的社會主義體制來，變數不少，體制的試驗工作艱巨。