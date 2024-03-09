中國新一年度國防預算增加7.2%，折合成美元大約是2,300多億。這個數字似乎已不算少，但相對於美國高達8,860多億美元的國防預算，依然是小巫見大巫。最明顯的差距是，美國軍費開支佔GDP的比例超過3.5%，而中國至今還不足1.5%。由此可見，近年西方一直在炒作「中國軍事威脅」，純屬胡說八道，中國國防預算只是美國的四分之一，到底是誰威脅誰？中國疆域遼闊，周邊群狼環伺，外部環境日益惡劣，連菲律賓這種小丑也敢公然挑釁，中國增加國防預算是理所當然的事，有甚麼值得大驚小怪？老實說，這個增幅已經相當溫和、相當克制。

反觀日本新一年度防衞預算增幅達到16.5%，可用「瘋狂」來形容。小日本倒打一耙，反指中國急速增強軍事力量，構成有史以來最大的戰略挑戰。這正是典型的賊喊捉賊，過去只有日本威脅中國，中國從來沒有威脅過日本，所謂的戰略挑戰不過是日本企圖修改和平憲法、配合美國圍堵中國的藉口。作為二戰的戰敗國，日本有何資格對中國國防預算說三道四？

對中國而言，最重要還是做好自己的事，不必理會別人怎麼說。尤其是在地緣政治局勢持續緊張的情況下，增加國防預算，提升軍事實力，既是現實需要，也是未雨綢繆。中國沒有稱霸世界的野心，也沒有對外軍事擴張的企圖，不必像美國那樣窮兵黷武，但強軍經武在任何時候都是必須的。過去中國一窮二白，尚且堅持發展「兩彈一星」，今天經濟實力突飛猛進，更沒有理由不抓緊國防建設。

事實上，中國軍費開支雖然只有美國的四分之一，但實際購買力並不會差太多。有人粗略計算過，在扣除通脹和其他成本因素後，中國軍費的實際購買力遠超帳面數字，大約相當於美國軍費的八成。姑勿論這種說法是否靠譜，中國軍費主要用在刀刃上，可以達到花小錢辦大事的效果，而美國則是到處花錢，以致捉襟見肘，總有填不完的窟窿。

美國在全球設立了將近800個軍事基地，單是這方面就花掉了不少軍費，而更多的軍費則是落入軍工巨頭口袋，無不賺得盆滿缽滿。這也正是美國軍費持續膨脹，五角大樓依然不斷喊窮的主要原因。說到底，「國雖大，好戰必亡」，美國不戒掉窮兵黷武的老毛病，再多的軍費也阻止不了霸權衰落。