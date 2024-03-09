聯合國警告，加薩地帶至少57.6萬人面臨饑荒。南非總統辦公室日前表示，已入稟聯合國國際法院（ICJ），促請採取緊急行動，防止加薩爆發饑荒。與此同時，加薩衞生部門發表聲明，指加薩北部缺乏援助物資，過去數日已有至少20人因脫水和營養不良死亡。戰死、餓死、病死已成加薩巴人「死亡三部曲」。

美國總統拜登近日發表任內第3份國情咨文，亦係今屆任期內嘅最後一份，佢提到以巴局勢，強調華府一直致力推動加薩即時停火。眼見以巴戰事外溢，胡塞武裝襲擊紅海商船愈演愈烈，首度造成致命事件，加上以色列總理內塔尼亞胡已不受美國控制，拜登近期改變立場，開始支持加薩立即停火，亦對運送人道物資入加薩顯得積極，除空投外，日前又透露，佢已指示美軍喺加薩建造一個臨時港口，用來運送人道物資進入加薩，每天可提供數百輛貨車嘅援助運輸能力，首批物資會喺美軍及盟友支持下，從塞浦路斯經海路運送到加薩。

然而，如今才來大發「善心」，是否來晚了？近日外國傳媒透露，除了每年恒常逾33億美元對以色列援助之外，美國1976年嘅《武器出口管制法》，容許總統喺向以色列等盟國轉移低於2,500萬美元「主要防衞設備」，或一億美元以下嘅炸彈類「防禦物資」嘅情況下，毋須事先知會國會。拜登政府便利用呢個法律罅，自去年10月以哈衝突爆發以來，與以色列達成超過100宗小規模武器交易。於此亦可見拜登政府嘅虛偽，邊撐停火邊暗地裏售武給以色列，難怪內塔尼亞胡堅持殺絕哈馬斯以及趕絕巴人！

「法度行則國治，私意行則國亂」，美國和以色列都在行私意，中東局勢唔亂就奇。