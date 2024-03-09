南韓醫生造反，與政府拗手瓜持續約3星期，無休止的醫鬧暴露政府無力，專業無良，據說有病人因無法做手術而喪生，好一群守護大韓民國醫療水平的「仁醫」，可憐南韓人無處話淒涼，南韓政府及總統尹錫悅在全世界面前丟光了面子。

近日，南韓政府與醫師工會進入大對決，一方集醫生組織、工會力量及掌控行業規矩的資深醫生反政府，圖煞停擴招醫科生方案，抗拒南韓打響醫務改革的第一槍。另一方是政府不斷祭出行政命令，但指令復工、吊銷醫生牌照、最後通牒都沒甚麼牙力，面對醫療界的專業霸權，南韓政府弱爆了。

參與罷工的醫生人數超過一萬人。表面上，實習醫生似乎立場很強硬，然而真實情況卻有另一版本。其實參與事件的醫生也怕政府，但他們更怕的是醫生組織，如大韓醫師協會、首爾各大醫院內盤根錯節的組織。因為南韓醫生的培訓期、成長期極長，一個醫科生要捱到正式取得自由行醫的執照，動輒長逾10年，期間實習醫生、駐院醫生都不得不對醫院、資深醫生唯命是從。

近日南韓媒體曝光了一些內幕。在醫生組織與政府拗手瓜的過程中，不少醫生都提交辭職信，想從現時職位請辭，藉此脫離這場爭鬥，這樣便不受政府指令復工、不遵命令便可能被吊銷醫生牌照的影響，因為他們一旦辭職，就可以保住醫生牌照，然後等事件平息。因此，一度有超過7,000多名醫生遞辭職信，但政府拒收，逼他們在這場醫界造反事件中選邊站。

實習醫生無計可施下，只能隨着醫生工會的指揮棒起舞。畢竟，政府想改革醫療服務已不是第一次，最近一次就在幾年前，但強勢如文在寅政府也撼不動醫生團體，在新冠疫情來襲後只好自動撤銷。

南韓醫生組織為何如此有權有勢呢？因為它享有指揮專業的權力。醫、藥是醫療服務兩大範疇，醫界與藥廠聯繫極深。在香港，公立醫院及衞生署的各大診所用藥，基本上由專門委員會決定採購哪類，然後按招標機制公開採購，這個制度透明度極高，某某醫院的顧問醫生或某某名醫對買藥資金流向哪裏，基本上沒有決定權，個別醫生與藥廠間也不可能存在利益轇轕。

但南韓卻是另一套遊戲規則，大韓醫師協會早前在首爾舉行「全韓醫生總動員大會」反政府示威中，現場聲稱有二萬人參加，但參加者據說還有現在的醫學院學生及他們的父母，網上更有訊息指，有醫生強迫藥廠的銷售人員前往參加集會，支持他們的行動，否則便會另購其他藥廠的藥物。

於是，從業醫生、醫生家屬、醫務相關的行業從業者，都被醫生組織一方綁上抗爭列車，這個時候，醫生組織叫喊「擴招影響醫生質素」、「影響教與學水準」、影響這樣那樣的口號便十分蒼白，乾脆承認政府的建議影響醫生霸權直接得多。