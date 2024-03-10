正論：西九大而無當　乾塘互扯貓尾

被曾蔭權爵士列為「十大基建」之一的西九文化區，由拍板興建到局部落成開放，無不醜聞多多。如今又鬧出資金鏈即將斷裂、很快便會乾塘的笑話。西九管理層近日不斷放言，要求政府批准西九賣地套現，惟政府至今未有回應，高官更表明做好財政規劃是西九自己的責任。雙方互扯貓尾，隨時又是為了伸大手板拿公帑填氹鋪路。

早在去年8月，西九管理層便公然喊窮，聲稱政府於2008年向西九注資的一筆過216億元撥款，將於明年中耗盡。近日又有高層受訪，再一次擺出冇米落鑊的姿態，表示早已將西九管理局的財務建議方案交予政府，但至今未聞任何好的或壞的消息；又指西九不可能等至明年中才作出財務安排，今年6月、最遲8月便要拍板，認為只要政府容許將部分西九業權由「只租不賣」改為容許出售，足以解決財政困難。不過，文體旅局局長楊潤雄顯得十分冷淡，直指政府需要詳細審視有關方案是否能長遠解決問題，否則數年後又會出現財困；重申做好財政規劃是西九文化區的責任，不可能為政府設立死線。

一邊喊窮，不斷催逼，另一邊吊起來賣，扮作毫不着緊，在納稅人眼中，則是互相扯皮的一場大戲。事實上，香港長久以來被嘲為「文化沙漠」，偏偏曾爵士好大喜功，硬要為香港興建一個所謂的世界級文化區。可惜這十多年來，西九沒有為香港帶來甚麼文化收益，只有為香港製造大量麻煩，浪費巨額公帑。隨便一數，包括嚴重延誤超支、設計比賽涉嫌利益衝突、棄用得獎天幕設計、涉嫌官商勾結、規劃推倒重來、行政總裁換人如走馬燈、承建商財困等等，現在更是年年赤字，收支平衡無期，令人慘不忍睹。

西九管理層從來沒有反省管理混亂、生財無方的責任，反而一味洗腳唔抹腳，貴價引入物非所值的所謂世界級藏品，早就被嘲為冤大頭。200多億元極速耗盡，又謀發展地產項目，勢要將家業散盡才安樂。目前地產市道低迷，旅客消費模式大改，就連政府賣地也流標連連，試問當局即使批准西九文化區賣地，興建住宅和酒店，市場是否真的消化得了？外界質疑西九一旦賣地，將進一步「推冧」地價和樓價，顯然不是無的放矢。

很明顯，港府又好，西九管理層也罷，全部都是短視之徒。他們本着「做一日和尚敲一日鐘」的心態胡混度日，根本沒有長遠目標，遑論如何將西九內涵提升，真正達到世界級水平。「莫財」之際，不是想方設法開源節流，而是要政府和納稅人打救。現時港府財赤超過千億，自顧已經不暇，西九又來添煩添亂，一班高薪管理層，怎一個「廢」字了得！

西九已是洗濕個頭，可以預言，在雙方互扯貓尾一輪後，最後不是由港府注資若干億元解決燃眉之急，就是如管理層所願賣地求財。至於西九究竟有甚麼定位，有甚麼具競爭力的展覽和藏品，雙方都會不了了之，直到錢財散盡又陷財困，同一場鬧劇便再演一次。