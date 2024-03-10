中國外交部長王毅日前在中外記者會上妙語連珠，其中「四問美國」最值得一提：美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？美國如果一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？美國如果只讓自己保持繁榮，不允許別國正當發展，國際公理何在？美國如果執意壟斷價值鏈高端，只讓中國停留在低端，公平競爭何在？

王毅的四連問無疑很痛快，撕下美國虛偽外衣，可惜始終還是對牛彈琴。在老美的字典裏，從來沒有國際公理，更沒有公平競爭，甚至從來不講大國信譽，跟他們講道理是沒有用的。君不見，美國眾議院能源和商業委員會近日通過一項法案，要求中國企業字節跳動剝離對TikTok的控制權，否則就會被美國各大應用商店禁止上架。這已不僅僅是無理打壓，而且是公然搶劫，哪有甚麼國際公理和公平競爭！

為何美國一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮？答案很簡單，這正是缺乏自信的表現。他們愈是針對中國企業，封殺中國產品，愈是暴露自己底氣不足。若是公平競爭，美國自知不是中國的對手，但又不願被超越，失去霸權地位，於是不斷採取下三濫手段，搶劫TikTok不過是其中之一而已。從打壓華為和中興，到針對中國起重機和電動車，老美愈來愈沒有底線，連臉都不要了，還有甚麼事情做不出。

對此，中方當然心知肚明，早就沒有任何幻想，所以說話愈來愈直接，也愈來愈不客氣。除了「四問美國」，王毅還提出「四不允許」：不能再允許個別或少數國家壟斷世界主要事務；不能再允許從實力角度出發將世界各國分成三六九等；不能再允許拳頭理論，誰的拳頭大就聽誰的；更不能允許有的國家在餐桌上，有的國家永遠在菜單上。

老美聽到這番話，難免會覺得刺耳。有美國政客認為中方措詞太過強硬，完全升高對美言詞攻擊，將中美關係中出現的問題全部推給美國。其實大家都知道，中美關係鬧到如此地步，正是美方一手造成。過去中方能忍則忍，往往委曲求全，不但沒有換來好結果，反而愈來愈被動。在美方步步進逼之下，中方還能繼續忍讓嗎？早在3年前的阿拉斯加會談中，中方就明確指出，美國沒有資格從實力地位出發同中國說話，但對方顯然沒有聽進去，這次王毅只好再提醒一遍。