2024年是全球大選年，除了美國即將選出新一任總統，全球合計有最少48個國家舉辦各類選舉。選舉又成為西方抹黑中國的最佳藉口，小如立陶宛這種蚊型國家，竟然也好意思指斥中國介入其大選。

立陶宛反情報機構國家安全部部長喬尼斯基斯聲稱，基於立陶宛支持台灣的立場，絕不能排除中國大陸介入立陶宛今年大選的可能性；又指該國5月選總統，6月選出代表立陶宛的歐洲議會議員，10月舉行國會選舉，全部涉及對台政策，因此對中國大陸非常重要云云，未免自視過高了！

該國人口只有280萬，面積約6.5萬平方公里，歷史上不是被俄國佔領，就是被德國佔據，其後又加入蘇聯，直到1990年3月通過恢復獨立宣言，脫離蘇聯獨立。2004年3月加入北約，同年5月加入歐盟，一面倒親美西方。

本來立陶宛親西方也不怎麼樣，早在其獨立翌年，便已跟中華人民共和國建交，雙方相安無事。但2021年11月，該國突然批准台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，中方隨即宣布與立陶宛雙邊外交關係降為代辦級。不過，去年底傳出中國大陸解除立陶宛大部分經濟施壓措施，在中歐峰會前緩和關係，外界也就漸漸淡忘這隻親美反華的「卒仔」，直到大選臨近，立陶宛官員又再胡言亂語刷存在感，被中方嗆聲對該國沒興趣，堪稱自討沒趣。

將中國妖魔化多年來在西方大行其道，各國爭相說中國介入選舉，由美國到澳洲，由英國到加拿大，莫不如此。立陶宛官員來湊熱鬧，無非為了蹭熱度謀選票。再看喬尼斯基斯履歷，畢業於美國陸軍戰爭學院和華盛頓大學，幾可斷言，又是一個被美國洗腦的代理人罷了。