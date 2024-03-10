匈牙利總統早前簽署批准瑞典加入北約申請的法案，為這個北歐小國加入北約消除最後障礙。瑞典近日在美國完成入盟程序後，正式成為北約第32個成員國，即時享受到北約集體防禦條款所帶來的安全保護。不過從國際層面來看，北約進一步擴員對全球不一定是好事。

北約是冷戰時期美國和歐洲民主國家為了防衞蘇聯而創立的一個國際性軍事組織，它最大的特點是強調集體安全，針對北約任何一個成員國的攻擊，都會被視為對全體成員國的威脅。這種同盟關係有點像黑社會性質：大家都屬於同一個集團，一旦有會員被外人欺負，其他會員就會義無反顧地幫忙，以維護所有人。由於它優先考慮自己成員的利益，往往會出現霸凌其他國家的情況。

例如中國在1999年雖然反對美國與北約干預南斯拉夫，但沒有採取任何具體威脅北約的行動，以美國為首的北約竟然巧合地誤炸中國駐南斯拉夫大使館。中國當時的實力尚不能抗衡北約，最後只能被迫不了了之。

北約集體防禦的另一個問題，是容易出現自我實現的預言。1991年蘇聯解體，標誌着兩極格局瓦解。既然對手不存在，北約也就失去了存在的意義，可是北約選擇繼續東擴，令俄羅斯感覺威脅不斷逼近。兩年前爆發俄烏戰爭，其中一個原因就是烏克蘭有意加入北約，普京決定鋌而走險，搶先一步教訓烏國。烏克蘭原本想通過加入北約以免被俄國欺凌，結果反而真的出現這種結局。

近年北約探討將觸角伸向亞洲，台灣和日本均歡迎，認為加入北約就會獲這個軍事聯盟保護並對抗北京。但北約在亞洲落地生根，也就意味着北京有可能提前武統台灣，台灣隨時偷雞不成蝕把米。