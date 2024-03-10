美國總統拜登發表其任內最後一份國情咨文，以烏克蘭戰事作開端，再次敦促國會批出資金援烏抗俄。其實，烏克蘭戲子總統根本係扶不起嘅阿斗，再多的援助也難以打敗俄羅斯，戰事再拖下去，只會拖累歐洲本已疲弱不堪嘅經濟。至於中美關係，拜登就話期望與中國競爭而非衝突，美方堅決維護台海和平穩定。

修辭立其誠，拜登所言要同中國競爭而非衝突，顯然言不由衷，亦係自欺欺人。中國外長王毅日前喺北京出席十四屆全國人大二次會議記者會，被問及中美關係時，佢精警的道出真相：美國如果一聽到「中國」這兩個字就緊張焦慮，大國的自信何在？佢指出，美國打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度。外交部發言人亦強調，反對以競爭定義中美關係，反對對中國攻擊抹黑，反對美方打着競爭嘅旗號限制中國的正當發展權利。

美國就是沒有大國的自信，成日疑神疑鬼，近年幾乎每一家大型中國企業，均難逃被美國打壓，為了阻擋中國企業崛起嘅勢頭，不論國企還是民企，老美都不斷將之妖魔化，無不冠上「由中國政府操控」的原罪！華為如是，近排則不斷封殺社交媒體TikTok，美國眾議院能源和商業委員會近日通過法案，要求TikTok喺165日內，由中國母公司字節跳動剝離，否則無法喺應用程式商店上架。TikTok過去不斷向美國政府解釋，該公司並非國企，亦保證把美國用戶嘅數據存放於美國，之不過仍未能得到美國眾議院接納。

美國連一個社交媒體都要拉上「國家安全」，不停打壓，其大國自信不知從何說起？要保持領先優勢，就要拋開成見，勇於真正競爭，否則就是扯淡！