正論：辣招控煙得個噏　捨難取易豈可得

政府每趟加煙稅都引來不少爭議。誠然，醫務衞生局2023年發表《控煙策略諮詢文件》，說會就多個涉及市民利益的控煙事項諮詢公眾，但是有部分措施被指未有深思熟慮，惹來市民爭論。無可否認，若然有關當局能夠客觀持平及廣納意見，尤其聆聽對措施的反對意見，對未來長遠控煙工作自是有積極作用。

政府於新一份《財政預算案》即時加煙稅，每包20支香煙零售價接近100元。政府已經連續第二年加煙稅，大幅加煙稅是否有助減低吸煙人口，以及加煙稅是否助長了走私煙，一直是社會上最多討論及爭拗的問題。為了進一步減少吸煙人口，並保障不吸煙人士免受二手煙危害，香港政府已訂下2025年將吸煙率降至7.8%的目標。政府高官曾表示，香港目前仍有接近60萬人每日吸煙，與7.8%吸煙率的目標有一段距離。

有衞生官員昨日表示，當局仍向着明年吸煙率降至7.8%的目標進發，並無打算修改而且有信心做到，又指當局對達致世衞訂下，煙稅佔香煙售價75%的目標清晰。當局又指去年加煙稅後，吸煙率有所下降。有論者就指出，本港香煙售價和內地、澳門等鄰近地區之間差距甚大，導致私煙問題持續猖獗，而逢加煙稅必定催旺私煙銷售，這個反效果十分明顯。再說，向來以售賣香煙為主要收入來源的報販業界，每逢加煙稅後必大呻是「受害者」，皆因大幅調升煙稅後，非法私煙氾濫，大大打擊報販收入，影響其生計。事實上，兜售私煙等傳單於不少屋邨隨處可見，令市民質疑有關部門執法不力。有高官形容有關說法是「侮辱政府控煙決心，亦侮辱市民」，實情這種不肯面對現實的反應，予人是情緒宣洩居多，實在無助理性討論控煙策略。

有衞生官員在一個電視節目中又指出，加煙稅只是控煙的其中一個做法，其他例如加強私煙與完稅香煙包裝識別、改變私煙販賣的刑罰、限制邊行邊吸煙俗稱「火車頭」的行為，以及進一步擴大禁煙範圍等，當局都在研究中，而政府去年進行控煙政策公眾諮詢已完成分析，很快會公布結果。

政府一味諮詢，講就天下無敵，拋出的控煙建議多如天上繁星，譬如包括限制某年份之後出生人士不能購買香煙、擴大禁煙範圍、限制邊行邊吸煙的「火車頭」行為等，這些無疑有益有建設性，然而單靠吹水可成事嗎？政府要做實事要擴大禁煙區，是否應同時擴充控煙酒辦人手和加強執法，而並非如高官所說的「有人攞支煙出嚟，全場睥住佢！」如果「眼神控煙」都掂，香港就不會淪為「暴力之城」，經常見到躁狂人士，一言不合，就追住問候人家祖宗十八代甚且出手傷人啦！

當局真為市民健康着想，有關辣招控煙的霹靂手段就不要歎慢板，一味雷聲大雨點小，稱部分溫和措施會先行，予人印象就是「香煙終局」等辣招得個噏字，捨難取易一味只知加煙稅控煙，又不肯承認會助長「老鼠煙」充斥舊區，本報便曾揭發荃灣區一包「老鼠煙」賤賣30元！政府要立法更要勇於執法，才有望真正控煙，建立「無煙世代」。