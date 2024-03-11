世界視線：無視經濟地緣　耍霸權尋死路

菲利普‧皮爾金頓是一名經濟學家，強調經濟學要貼近及協助解釋現實，他最近引用最有趣的例子是，如果不了解社會現實而執行政治主導的干預經濟及地緣政治政策，結果會弄巧反拙。最明顯的例子是，美國前總統特朗普2017年上台以前，金融經濟專家都相信，過去30多年來，西方雖然貧富懸殊加劇，但全球化國際分工及商貿發展，基本上創造了西方社會物價相對穩定，低收入人士生活還算安定，原因是國際專家都認為是中國生產了大量平價商品供應西方。

但既然如此，為何特朗普政府會向中國商品開徵入口懲罰性關稅，甚至還想截斷供應鏈？為何拜登政府還在延續加強經濟上打壓中國的政策？他們真以為這樣做可以全面摧毀中國經濟及社會？難道美國政府真的相信幾十年才建立起來的全球化體系，可以透過兩任總統任期就可被解體？結果經歷了突如其來的新冠疫情，全球供應鏈出現斷裂，西方國家反而蒙受最大傷害，經濟衰退及通脹威脅加劇。以美國為首的西方社會，更以為透過激發俄烏戰爭可在軍事及經濟上摧毀俄羅斯，為全面打擊中國鋪路。

過去幾十年，西方霸權一意孤行，不需要關心地緣政治及經濟演變，即使歷史上曾發動伊拉克、阿富汗及敍利亞戰爭，最大影響也只是金、油及商品價格波動。西方國家更一向以為自己掌握軍事優勢，經濟上掌握豐富資源及高生產力使人民富足，奉行民主自由深得民心。

可是，俄烏戰爭帶來了重大變化：在俄烏戰爭上，如今西方才發覺軍事被俄羅斯挫敗；經濟方面出現能源及資源短缺，自身能源整體上貧乏及已經去工業化的國家，在工業生產及民間消費竟然是依賴中國及其他國家的支援，與中國斷鏈也很難建立另一個生產體系，因為南半球已經完全不再信任西方國家，反而視中國一帶一路及金磚體系才是發展的未來。西方若要再工業化，更是會因負債過高而缺乏資金，國內高通脹及經濟衰退產生反越戰以來的最大社會不滿及示威動亂。

西方國家想繼續擔當操控世界的當權者、希望搞垮俄羅斯，反而令自身政治經濟兩失，更可能導致第三次世界大戰、國際商貿崩潰及眼前自身的惡性通脹。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻