印度一直很有自信，既想成為世界強國，還想領導世界。尤其是隨着經濟規模不斷壯大，印度政府的自信心愈來愈堅定，目光愈來愈遠大，或者說野心愈來愈膨脹。其外交部長蘇傑生日前接受日本媒體採訪時表示，「印度和中國將重構世界秩序」。他預測，50年後只有中國和印度兩個國家的經濟規模將超過50萬億美元；而隨着七國集團（G7）的影響力減弱，印度和中國等新興和發展中國家「全球南方」崛起，世界的狀態將改變。

這已不是蘇傑生第一次表達類似觀點，早在多年前他就認為中國和印度必須走在一起，才能攜手開創「亞洲世紀」。聽起來似乎遙不可及，其實並不遙遠，不管是重構世界秩序，還是開創亞洲世紀，都是大勢所趨，而且已經出現苗頭，關鍵是中印等新興國家必須真誠合作、攜手發展，而不能互相猜忌、互相拆台。

作為世界人口最多的兩個大國，中國和印度崛起，必將改變全球格局，打破長期由西方主導的國際秩序，這是毫無疑問的。再加上俄羅斯和巴西等主要經濟體，新興國家的實力和影響力更是不容小覷。就以金磚集團來說，整體實力已不亞於G7集團，如果按購買力平價計算，金磚經濟規模已超越G7，對世界經濟增長的貢獻率更是遠勝後者。美西方企圖繼續以G7統治全球，主宰世界政治和經濟，已是不可能的事。

當然，G7是不會拱手讓出主導權的，必然會全力維護自己的地位。他們一方面阻止金磚國家擴員，一方面挑撥離間，可謂無所不用其極。美國的手段最卑劣，近年積極拼湊「四方安全對話」、「印太經濟框架」等等，無非都是為了拉攏印度，孤立中國。而印度似乎也樂意被美國利用，不斷在金磚內部製造矛盾，添煩添亂，成為金磚未來發展的最大障礙。

歸根究柢，印度對中國一直有一種瑜亮情結，各方面都不服輸，各方面都想較勁，加上中印之間的歷史恩怨和領土糾紛，導致新德里甘願被美國利用。無可否認，這些年印度左右逢源，確實得到不少好處。但印度也知道美國不安好心，所以被利用歸被利用，始終堅持外交自主，拒絕淪為棋子。從印度官員多次表達希望與中國重構世界秩序、開創亞洲世紀，就知道新德里還是理性的，單憑印度不可能改變世界，與中國合作才是正道。