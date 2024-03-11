美國眾議院能源及商業委員會一致通過一項針對TikTok的法案，要求其母公司中國字節跳動在180日內從TikTok平台，以及旗下其他應用程式撤資，否則將面臨禁令，即蘋果和Google等應用程式商店，不能合法提供TikTok程式予用戶下載。

為了打壓國外競爭對手，美國一向無所不用其極，近年更是卯足勁對付中國。在層出不窮的禁令和制裁下，中興休克，華為也一度瀕死，但時間是最好驗證，中國終於挺過來，去年華為大豐收，突破美國晶片封鎖，推出旗艦手機，震撼世界。現在一班美國政客又打TikTok主意，最後能成功嗎？

華府早就祭出針對TikTok的禁令，不准政府部門使用這個程式，但愈打壓愈頑強，TikTok在美國的用戶不斷增加，現已多達1.7億，絕大部分為年輕人，更有不少網紅透過廣告賺錢，要全面在美國下架，絕非易事。就連拜登競逐連任，也特意開設帳戶，當知其影響力和重要性。

當然，美國的如意算盤是，逼迫字節跳動撤資，將TikTok廉價甚至免費賣給美國企業，擺明想據為己有，活生生的強盜所為。正如美國國務卿布林肯所說，「如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上」。當年美國肢解日本東芝和法國阿爾斯通也是同一套路，動用各種制裁和莫須有名堂，將之打殘或收購。

TikTok會步這些企業的悽慘後塵嗎？中國不同於日本和法國，兩者在軍事上都極倚賴美國，中國則不用看美國臉色。再者，別說禁制TikTok還要走一大堆法律程序，若TikTok真的來一招玉石俱焚，要禁就禁，不知美國年輕人會有何反應？拜登還要不要連任了？