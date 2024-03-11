現年87歲的天主教教宗方濟各，上月初接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時被問及，烏克蘭內部正在辯論，如果無法取勝，是否應該投降；另一派則認為，投降將使強國侵略弱國之舉變成理所當然。對此教宗回應：「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民着想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。」

「談判絕不是投降，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。」方濟各進一步解釋：「人們可能會為投降感到羞恥，但他們會問，戰爭將造成多少人喪生？應該及時展開談判，找一個可以充當調解人的國家。」他強調：「以烏克蘭戰爭為例，現在很多人都有意出面調解，比如土耳其。在情況惡化前，不要羞於進行談判。」很多人或許以為，舉起白旗就是投降，而投降就是任人宰割；實際上舉白旗有停戰、要求協商或投降的多重意思，教宗顯然希望雙方能夠進入協商停止戰爭，避免更多人在毫無意義的爭鬥中犧牲生命。

事實是，美國援烏的600億美元還在國會擱置，而歐洲各國也瀕臨枯竭，儘管法國總統馬克龍聲稱要直接派軍前往烏克蘭介入戰爭，但不僅北約各國紛紛否決，德國國防部長甚至直截了當地說：「沒人真的想要讓地面部隊踏上烏克蘭，眼下正在進行討論，所以我們應該在現階段停下來。」土耳其已主動表示願意居中達成和平方案，中國也積極接觸俄烏雙方促成和平，澤連斯基雖然嘴硬，但現在烏克蘭的惡劣狀況已逼迫他不得不慎重考慮，若再不停止這場戰爭，烏軍會不會崩潰？屆時烏克蘭將處於更加不利的談判處境。

目前談判的最大障礙，顯然是即將面臨選舉的拜登與他所領導的美國，若美國持續從中作梗，受害的只會是烏克蘭的百姓罷了。