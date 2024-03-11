《財政預算案》提出將檢討「政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」（即「兩元乘車優惠」）。該計劃的政策原意是鼓勵長者和殘障人士外出走走，長遠亦是促進他們身心健康及建立關愛共融社會。

計劃自2012年推出以來，受到目標群體好評，我認為這是一項重大的民生工程，值得保留。惟隨着人口老齡化加劇，計劃開支日增。2022年政府下調計劃的合資格年齡至60歲，同時擴展至更多交通工具，相關補貼款項由2021至22年度近14億元飆升到2022至23年度近31億元，本財政年度更約40億元。在財赤嚴重下，現時是適當時機檢討並優化計劃，令這項德政在財政可負擔下延續。

研究檢討兩元乘車優惠水平是其中一個可行方向。兩元乘車優惠推出十幾年，一直維持在用者僅需每程支付兩元水平，但各公共交通多次加價，政府補貼給公共交通營辦商的金額不斷增加。考慮到過去十幾年的平均通脹，兩元乘車優惠是否合適合理的水平值得探討。對此，社會上已有不少討論，例如將兩元提升至三元、將兩元變為支付百分比、限制每月使用優惠的次數等，當局在檢討過程中應細聽建議，並基於各項數據作仔細分析，包括受惠人群人均津貼金額、每月出行次數等，以將兩元乘車優惠釐定至合理水平。

近年濫用乘車優惠的情況並不罕見。運輸署與公共交通營辦商去年6月起展開聯合行動，截至上月底共查驗約2,360名懷疑違規使用優惠人士，但8個月來僅兩宗個案轉交執法部門跟進，其中一宗被罰款約1.44萬元及補繳少付車資。港鐵近日亦表示，去年6月底上調違規附加費後，發現約4,100宗涉及兩元優惠違規個案。

倘判罰金額較車資高出許多倍，且會留下案底，相信會大大增加阻嚇力。公共交通營辦商需承擔更多社會責任，加派人手巡查，嚴重個案應轉交執法部門，而非只罰附加費了事；運輸署亦要將執法行動恒常化，打擊濫用，加強罰則及檢控力度，確保公帑用得其所。

受惠人士「長車短搭」情況亦不容忽視，多見於搭巴士，變相令政府補貼更多金額。現時巴士公司較少實行分段收費，當局可與巴士公司商討增加「雙向分段收費」，實行「上落車都拍卡」，以釐定需補貼的確切車資。當然，這並非一朝一夕可完成，需要巴士公司配合，當局亦應研究其他方式的可行性，如設定每月補貼固定金額，超出部分自付，或要受惠人士支付車費百分比等，減少「長車短搭」情況。

去年九巴疑似濫用兩元乘車優惠作為退休員工福利，有將公共資源變成公司收入的嫌疑，引起大家對乘車優惠執行細節的關注。作為交通事務委員會的成員，我敦促當局和九巴公司盡快向委員會提交書面答覆，向公眾解釋事件，澄清市民疑慮。