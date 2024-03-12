中國面對的金融發展難題主要在於：

一是國際金融體制和體系都是操於美國為首的西方手裏。資本已脫離國家的範疇，跨國流動，並且通過各種金融創新，槓桿化程度日高。衍生工具已超越和主宰傳統的金融市場與活動，進一步擴大了西方跨國金融寡頭集團的控制力量，也造就它們可以用高度槓桿化的資金隨意衝擊任何一國金融，後者難以抵抗。中國也不例外，除了作不同程度的封閉市場外，容易讓它們引發金融危機，衝擊中國金融與實體經濟。

二是中國的金融認知、運作目標與原則，乃至市場上監管和從事的人，均是受美國金融概念、理論和思維模式所培養起來。中國的金融體制、政策措施，乃至改革的思想與取向，亦是按美國模式建立起來。即使中央政府就國家利益，從歷次金融危機中吸取教訓，要更正美國模式的毛病和結構性偏頗與錯誤，亦不易克服政府與市場乃至社會（特別是學術界）的美式思維和久已形成的利益，要將之扭轉十分困難。要避免危機的連續發生，以及減少對美國主宰的國際金融體制的依賴，均是舉步維艱，不單止阻力巨大，反對者甚至把金融體制的改革開放，與金融方面撥亂反正的工作對立起來，視作政治上對改革開放的破壞，走回頭路，以此煽動社會激烈對抗。

但最大的難題是中國要克服美國模式的泡沫危機，和泡沫對實體經濟與社會的破壞，可以頭痛醫頭、腳痛醫腳，卻沒有異於美國模式的其他選擇，後者只能從實踐中摸索，摸着石頭過河。雖然極具科學精神，也是中國革命與發展一直以來成功的模式，可是摸索試驗的過程裏，風險極大，失敗的例子眾多，而且美國虎視眈眈，隨時乘機襲擊。沒有完整的發展藍圖，也難說服政府內部、業界與社會支援。改革美國模式建立的衍生和所謂創新工具，尤其會牴觸相關的利益。因而中國金融的調整與發展，是各種政策範疇中難中之難，也是風險最大。不調整，泡沫會再起；調整，怎樣降低風險呢？

答案應是：一、吸取西方金融危機的教訓；二、了解和分析國際上受美西方制裁國家的金融對策及其成敗；三、培養非美模式的人才，擺脫美國模式對中國政府的有關理論、政策、思維，以及對人才教育、社會教育的束縛和有關操控。這方面伊斯蘭教金融有相當參考價值。