關於台灣問題，大陸一向強調和平統一，其他選項放在次要位置。按照官方的說法，「堅持以最大誠意，盡最大努力，爭取和平統一的前景，但絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。」不過，今年政府工作報告的措詞明顯有變，沒有「和平統一」的說法，而是增加「反對外來干涉」，也不再強調「兩岸一家親」，而是改提中華民族的根本利益。

這到底意味着甚麼，大家心知肚明。台灣陸委會故作鎮定，聲稱不會只單看一次的變化，或單純只看這四個字，會理解一下是不是跟過去一樣。其實不用理解也知道，大陸對台政策已經跟過去不一樣，再也不會慣着對方。近日陸方派出多艘大型挖泥船疏浚劉五店航道，而這條傳統航道正是處於金門的所謂「禁限制水域」，過去大陸船隻棄而不用，繞道而行，主要是基於雙方的默契，或者說是給對方一點面子。現在既然已沒有默契可言，台方單方面設立的「禁限制水域」也就不復存在，大陸船隻重新使用這條傳統航道是順理成章的事。

對此，台灣當局當然氣急敗壞，但能怪誰呢？只能怪自己太過囂張，不斷觸碰大陸底線，而且得寸進尺，搞出人命也不肯認錯道歉。有台灣評論指出，「你給他機會，他就公事公辦。」沒錯，陸方只是公事公辦而已，台方氣急敗壞也沒有用。劉五店航道疏浚啟用後，大陸船隻暢通無阻，自然包括海警船和軍艦，台灣海巡船還敢前來「執法」嗎？台灣軍頭叫囂已更改「第一擊」的界定，只要解放軍實體航空器或艦船越界，台軍就將予以「反制」。這不過是夜行人吹口哨，給他一百個膽，也不敢輕舉妄動，更遑論反制。

外國傳媒認為，解放軍正在採取多線飽和的「灰色地帶戰術」，對台島進行24小時不間斷「騷擾」，讓台軍疲於奔命。實際上，面對解放軍戰備警巡及海警執法常態化，台軍根本束手無策，其軍頭坦言兩岸瀕臨戰爭邊緣，每天提心吊膽，睡得不好。

提心吊膽的大有人在。解放軍戰機和軍艦已逼近台島24海里，如果發射導彈，不用一分鐘就可以直抵台北總統府，蔡英文和賴清德還睡得着嗎？目前解放軍也許沒有「斬首」的計劃，但架不住民進黨不斷挑釁，北京耐心漸漸耗盡，大陸民眾群情洶湧，誰也不知接下來會發生甚麼事。