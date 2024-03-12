多年來，民進黨只要一提到不在籍投票，就開始鬼扯閃避，進而抹黑、抹紅。2011年，馬英九政府擬推動不在籍投票，民進黨便宣稱這是國民黨「準備作票或控制投票的奧步」，更以「防止中國干預選舉」為由，堅決抗拒。其實當時政府的提案，僅有「移轉投票」，並無通訊投票，根本無涉海外公民的投票權。

現在在野黨準備再次闖關，民進黨則提出「閹割版」，也就是僅有公民投票可「移轉投票」，而其他選舉都不適用，擺明就是打算敷衍了事。而面對國民黨的強力挑戰，民進黨還是用：一、違反憲法秘密投票規定。二、資安保密不易，選舉的公正性可能會出問題。三、不在籍投票需嚴謹配套，大大提高了選務投入的整體社會成本。四、國民黨的不在籍投票，等於大剌剌地為中國介選大開後門，國民黨所要的版本，恐怕就是中國想要的版本。堅認不在籍投票現階段不可行。

但這四大理由根本就是瞎掰。首先，誰說不在籍投票會違反秘密投票的規定？再來，台灣號稱資訊大國，難道連基本的資安保障都做不到？而不在籍投票固然會增加部分成本，卻保障了公民的投票權，也大幅減少公民交通上的花費，整體來說，社會成本未必因此增加。最後，民進黨平日批評大陸制度，認為大陸樣樣不如台灣，骨子裏卻對台灣人與自己的制度如此沒有信心？台灣的制度若真是好的，怎會如此經不起檢驗？而若台灣人親眼看到大陸並且認同大陸，那也是人民的選擇，害怕人民的自由選擇，還好意思稱自己是民主國家嗎？

上月14日，台灣人親睹24萬在台印尼勞工投下總統大選選票。如果印尼能，台灣為甚麼不能？民進黨是要告訴大家我們連印尼都不如嗎？