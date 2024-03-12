疫後復常一年多，港人感覺香港經濟復甦不如預期，其他地方如日本就好得多。從某些指標來看的確如此。日經指數在2月下旬超越1990年泡沫破裂前的38,957.44點，創出歷史新高。另外，根據日本國家旅遊局數據，訪日旅客在去年10月就已超越疫情前水平。相比之下，去年全年訪港旅客人次只恢復到疫情前的一半。

但日本在一片榮景的背後，國內打工仔的實質工資卻是連跌22個月。今年1月雖然跌幅有所減少，仍然按年下跌0.6%。為何日本股市屢創新高、旅遊業好景，日本人的收入反而在縮水呢？簡單來說，日本這幾年的經濟繁榮，實際上是通過不斷貶值日圓換來的。美元兌日圓在2021年3月處在110的水平，現在大概是150，3年內貶值了36%。日圓貶值，一方面令日本產品在國際上更具競爭力，銷量更多，為日本企業帶來更多收入；另一方面也大大刺激旅遊業，讓熱愛到日本旅遊的港人在過去一年掀起一股「返鄉下」熱潮。

不過這種情況對日本民眾可說是噩夢一場。日本人出國旅遊發現東西都貴了三、四成，加上自己的收入萎縮，對外購買力自然大減。而且日本高達九成的化石能源都是靠進口，由於進口能源是以美元計價，日圓貶值後進口能源也變得更昂貴，令日本製造業的生產成本隨之上升。

還記得上世紀八、九十年代，日本人在全世界積極投資，掀起「日本將買下美國」的話題，當時日本人走到哪裏都是富豪。現在日本變成要依賴外國旅客的外匯來支撐經濟，甚至部分日本女性要出國從事風月行業賺錢，香港警方掃黃就不時捉到日本AV女優，可見日本經濟是金玉其外敗絮其中。日本人在國際上的財富地位早就今非昔比。