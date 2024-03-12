昨日談到，菲律賓在小馬可斯治下全力配合美國圍堵中國，令一度緩和的南海局勢再起風浪。但從早前召開的東盟與澳洲特別峰會觀之，其他大部分東盟國家以至屬於西方反華陣營一員的澳洲，都不願見到南海爭議升溫。事實上，今次特別峰會是由澳洲主導舉行，目的是為了經濟和貿易，而並非親西方傳媒形容的拉攏東盟抗中。

50年前澳洲與東盟建立對話機制時，澳洲單一個國家的國民生產總值（GDP），已等同東盟十國的總和，在經濟上可說是對等關係。但時移世易，現時單是印尼一國的GDP已幾乎追上澳洲，整個東盟的GDP是澳洲的接近2.5倍。過往澳洲與大部分東盟國家，都習慣與中國、美國、日本及南韓等亞太區主要經濟體各自各做貿易，兩國的雙邊貿易額及直接投資卻是少得不合理。

經歷了早幾年因自由黨政府盲目親美反華，引發中國對多種澳洲貨品施加限制，令澳洲經濟尤其是農民、工人的利益受損，由阿爾巴內塞領導的工黨政府，一方面尋求與中國修補關係，另一方面亦希望開拓東盟市場，將出口多元化。雖然大部分東盟國民對澳洲的紅酒、龍蝦和農產品興趣不大，但由於中美關係可能還會惡化，東盟的左右逢源策略將持續受到挑戰，有多一個貿易夥伴也不是壞事。

上述發展，進一步凸顯菲律賓的「孤兒」境況。受惠於二次大戰後美國的特別關顧，菲律賓曾幾何時是區內最富裕的國家之一，但現在其GDP已先後被印尼、泰國、馬來西亞以至越南超越；如果以人均GDP計算，則排名更低，隨時被近年致力改革開放及加強與中國貿易的老撾、柬埔寨追上。菲律賓經濟沉淪，主因並非貪腐問題（其他東盟國家多的是），而是在於過分親美反華。