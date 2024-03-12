「我的天瑜小公主，對於你的離世，我們都感到萬分心痛和不捨，你是爸爸生命中最快樂最甜蜜的回憶，但也是最深刻最痛苦的經歷。」小天瑜前日傳出拔喉離世消息，其父昨日開腔，確認天瑜在10日下午3時40分離世。

疑因醫療事故變成植物人逾3年的8歲女童周天瑜，因病情惡化自然地離開了，佢同死神搏鬥近4年，期間屢傳令人揪心的消息，像去年底周父說天瑜心臟衰竭，「生命可能已經正在倒數」；至今年1月29日，周父於社交平台表示，「如覺太累、太辛苦可以覺覺豬，不用苦撐」。每次看到周父的留言，無不教人不忍。「死生亦大矣，豈不痛哉！」西方哲學家說過，我們不知道死亡在哪裏等着我們，練習死亡就是練習自由，一個學習如何死亡的人，就能學習不會成為死亡的奴隸。然而，還未曾看清這個世界的小女孩，未曾懂得思考甚麼是人生意義，怎麼就要學習如何死亡？

周天瑜兩歲時確診惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，接受化療後，2020年5月於瑪麗醫院進行腫瘤切除手術。可是手術期間長時間缺氧，心跳曾停頓近52分鐘，導致腦部嚴重受損，成為植物人。周父質疑當中涉及人為醫療失誤，為此先後向醫管局展開民事訴訟及爭取刑事調查，嘗試為愛女討回公道，即使自己患上兩種癌症，仍然沒有放棄。去年10月相關民事訴訟達成和解，惟天瑜父親續要求徹查天瑜醫療紀錄被修改一事，目前警方已接手處理。

老朽見到這樁醫療事故如此折磨一個小女孩，再次聯想起不少不幸醫療事故，皆因醫者未能「視病猶親」而鑄成的，希望小天瑜的不幸離世，喚起醫護人員的父母心，「多走一步」關注病人，必可減少許多醫療低級錯誤而造福病人！