第十四屆全國人大第二次會議上發表了政府工作報告，提到積極培育新興產業和未來產業，其中推動低空經濟發展被視為新增長引擎之一。近年內地多個城市致力推進低空經濟發展，尤其是被譽為「無人機之都」的深圳。早年，深圳首次在政府工作報告中提出發展低空經濟、建設低空經濟中心，並率先出台《低空經濟產業創新發展實施方案（2022-2025年）》，全國首部低空經濟產業促進專項法規的《低空經濟產業促進條例》亦在今年2月實施。

低空經濟是驅動深圳新經濟發展的引擎，也是未來中國經濟新的重要增長點，有望成為中國高品質發展的代表產業。綜觀全球低空經濟發展情況，大摩預測，到2040年，城市空中出行全球市場規模將達一萬億美元，到2050年會增至9萬億美元。2022年美國商用無人機市場規模為47.9億美元，預計2023年至2030年將以9.1%的複合年增長率增長；英國估計到2030年，無人機每年為經濟貢獻450億英鎊。

2022年中國低空經濟市場規模為2.5萬億元人民幣。2023年全國1.7萬家無人機企業，創造產值1,520億元人民幣（增長27.5%）。實名登記無人機111.1萬架（增長15.9%），頒發無人機操控員執照18.2萬本，無人機飛行超過2,000萬小時。

低空經濟有達過萬億美元的市場，而現時很多地方已全速發展低空經濟，香港亦應急起直追，從頂層設計開始建設低空經濟，檢視相關政策、法規、基礎設施及安全措施等。此外，發展低空經濟政策涉及運輸及物流局、民航處、商經局、創科局等部門，需要跨部門合作的協調及統籌，希望能看到特區政府在發展低空經濟上的進一步部署。

內地發展低空經濟勢頭正猛，近日深圳科技公司的電動垂直起降航空器（eVTOL）在深圳至珠海「空中的士」航線完成首次試飛，位於珠江口東西兩岸的深圳和珠海，由以往的約3小時行程，縮短至20分鐘。空中的士預計2026年起開始載人飛行，或在未來成為普及且大眾負擔得起的一般交通工具，將形成新的廣闊市場，假如香港仍不起步追落後，或將成為大灣區空中的士飛行孤島。

香港經濟必須多元發展，更應積極配合國家政策，打通低空經濟領域。香港發展低空經濟有機會成為輸出一帶一路的最佳示範，亦有助發展智慧政府，提高實時數據收集、推動智慧城市發展、應急救援等的效率。本港須與大灣區城市協同發展智慧城市群，共同推動低空經濟頂層設計、科研、場景應用和政策互聯互通，打造世界級航空港群，並加快智慧交通系統建設，促進資訊技術的創新應用；把低空經濟盡快納入北部都會區發展規劃中；加強人才培訓；激活初創生態圈，推動在港上市集資活動；成立跨部門工作小組推動低空經濟發展，做大做強低空經濟產業，為香港創造新的經濟增長點。