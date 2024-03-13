世界視線：德軍高層洩機密　高深莫測大謎團

俄羅斯電視台（RT）本月初曝光了一段長38分鐘、德國軍方高層2月19日電話會議的錄音，事件目前仍在發酵。

中心人物是參加新加坡航空展的格雷夫准將，他在酒店使用手機或個人電腦，與另外3名在德國境內的軍方人士通話，提到若德國提供「金牛座」巡航導彈給烏克蘭，會涉及德軍要派員操作和炸毀克里米亞大橋的問題，同時洩露了美、英兩國軍方早已直接參與了俄烏衝突。至於通話內容洩露，可能是俄羅斯情報人員監聽，也可能是美方透過通訊軟件獲得並傳出去，甚至可能是德國政府配合軍方自導自演的事件。

德國政府承認有這項交談，但不排除內容有經過「處理」。德國政界及民間對於今次事件，最初的反應是涉事軍方高層非常愚蠢，不少網民細聽通話內容後，覺得這4名軍方高層態度從容，語氣像兒童在玩耍中的日常交談。

不過，有德國軍政專家認為事件的背後動機不能等閒視之，可能非常複雜。首先，德國軍方有一大堆嚴格的通訊守則，作為將軍級人物，不可能不遵守，而軍方的保密系統也不可能不知悉及監控這類交談的進行。因此有軍政分析家認為，全程的交談更像是德國政府同時向盟友及俄羅斯放出的一個訊息誘餌。

談話內容重點是肯定「金牛座」巡航導彈有非常精準的打擊能力，並提及可以有效部署，這個訊息就是向俄政府申明德國可以有效打擊俄羅斯眾多重要軍事目標。不過，談話中亦提到俄羅斯的紅線，表明一些目標不能打擊，以防戰爭升級。這番對談的內容，就像是向莫斯科表示，德國軍方完全有能力在必要的情況下，精準打擊俄羅斯重要的軍事目標，構成重大破壞，只是我們目前並沒有意圖這樣做。

此外，通話內容有兩個特點，一是德語、英語混雜；二是4人用法語、德語中親切的「你」來交流，更像是演戲給外人看，而並非嚴肅的軍事戰略探討。但耐人尋味的是，俄羅斯政府也不顧忌地承認有渠道可以得到可能是全部的談話內容，將德國政府欲以「金牛座」巡航導彈援烏的爭議公諸於世，這當然亦是別有所圖！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻