北約當前最大的爭議，是在烏克蘭戰敗之時，是否應以北約名義出兵救援。

對法、德兩大國而言，法國似傾向於出兵；德國則反對，主張供應武器不出兵。其餘波蘭是力主出兵，可能波蘭已有軍隊在烏克蘭。斯洛伐克總理表示，與其北約派出軍隊，倒不如把轉移到歐盟的烏克蘭青壯送回國內作戰。各國似乎仍沒有共識，所以北約官方立場是不派出軍隊，美國揚言不會派遣部隊到烏克蘭作戰。

北約的爭議，在於烏克蘭戰場失利。北約已經供應武器，培訓烏軍，派出顧問和僱傭兵參戰。美國更全面介入電子戰，但仍然打不垮俄軍。烏軍大反攻失敗後，前線有潰散之虞。法國總統馬克龍說不能讓俄軍勝利，此所以有北約出兵之議。這樣的爭議，亦從側面看出美國似已從烏克蘭戰場的主導地位退出，改由歐盟主導，其中部分原因是美國讓歐盟作為資助烏克蘭戰爭的主力，美國局部卸責。

歐盟各國爭持不下，相信不易達成共識，決定因素會是烏軍會否進一步敗退，讓俄軍進逼基輔及敖德薩，烏克蘭政權便有全面崩潰的危險，北約也便要下決心。救還是不救？救只能是北約出兵，與俄軍正式決戰，這便是新一場歐洲大戰了。

可是，普京會否乘勝追擊，要一舉消滅烏克蘭，或推翻澤連斯基政權呢？攻打基輔不難，政治問題會大。敖德薩是北約支援烏軍總部，攻打不易。但普京的烏克蘭戰爭目的主要有二，一是消滅烏克蘭的新納粹主義；二是烏克蘭非軍事化。戰爭至此，烏克蘭的新納粹主義骨幹大多戰死，後繼力量有限，只要北約不參戰，即使供應武器，這樣消耗戰打下去，烏克蘭早晚非軍事化，除非北約直接公開地派軍介入作戰。

原來俄羅斯發動戰爭是為救烏東的俄裔，現在當地公投之後已回歸俄羅斯，戰爭一停，當地重建的便是俄羅斯體制了。因此，現時若俄羅斯保持戰場態勢，大可以在打垮烏軍主力後，暫不前進，固守佔領區，用軍力威脅基輔，成逼宮之勢，蓄勢不發，但維持足夠的壓力以作談判，也誘發烏克蘭政權內分裂，一方面攻心為上，另一方面可避免北約出兵引發大戰。

北約各國意見分歧，普京在戰場和政治上都佔了主動，大可坐觀北約與烏克蘭政權的內亂。與此同時，掃蕩戰場上烏軍殘餘據點，為日後重建作準備。