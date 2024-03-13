俄烏戰爭已打了超過兩年，烏克蘭完全沒有扭轉敗局的能力，說是正在垂死掙扎也不為過。除了澤連斯基政府領軍無方外，西方援助捉襟見肘亦是重要原因。天主教教宗方濟各日前表示，烏克蘭應拿出勇氣「舉白旗」，強調在事情變得更差之前談判，不應感到羞恥。有關言論雖然激起爭議，但亦透露出西方世界厭戰的普遍觀點。

俄羅斯隨即「打蛇隨棍上」，克里姆林宮回應指，教宗呼籲透過談判結束烏克蘭戰爭是完全可以理解，俄羅斯已準備好坐下來談判。發言人佩斯科夫續稱，總統普京曾多次表示俄羅斯願意談判，但遭到基輔當局嚴厲拒絕，重申戰局已經表明，西方國家以為可以擊敗俄羅斯是錯誤。

美媒早前已引述消息指，普京一直有意談判和停戰，只是美國從中作梗，澤連斯基亦不甘心。拜登近日還不斷向國會施壓，他日前發表任內最後一份國情咨文，呼籲國會通過援助烏克蘭的法案，還不時強調不能讓俄羅斯取勝。美國投入巨額公帑援烏，到頭來除了肥了軍工企業，俄羅斯並無如期倒下，「得個吉」令拜登政府承受極大壓力，隨時影響他能否連任，自然要死撐到底。

倒是另一總統參選人特朗普快人快語，再次表明一旦重新執政，不會再對烏克蘭提供援助。而西方盟友亦顯得意興闌珊，多國聲言會向烏克蘭提供F16戰機，一直未見承諾兌現，直到近日傳出丹麥將在今年晚春付運6架戰機，不足以編成一個中隊，擺明敷衍；加上烏克蘭需要修復殘舊及毀於戰火的軍用跑道，或進一步推遲F16參戰時間。單是提供F16戰機已是拖得就拖，打仗缺水，烏克蘭與俄羅斯的差距進一步擴大。形勢比人強，拜登還能口硬嗎？澤連斯基還有得揀嗎？