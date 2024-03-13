動聽的說話未必理性，理性的說話有時候卻不動聽，甚至並不中聽。自從俄烏戰爭爆發以來，有兩位智慧老人曾向基輔政府提建議，內容不謀而合，都是奉勸烏國面對現實，暫且割地求和，以免兵連禍結，繼續打一場有敗無勝之仗。

提建議的第一位智慧老人，是已故美國國務卿基辛格，在俄烏戰爭爆發約一年後，他就曾提出，烏克蘭應暫時捨棄失去的國土，及早與俄羅斯議和，否則再讓戰事延宕，對烏國更加不利。基辛格於去年離世，離世前他似乎改變了主意，沒再堅持叫烏國投降。我想老人家此舉，並非打倒昨日之我，而是知道自己的建言雖然理性，卻不中聽，烏克蘭總統澤連斯基根本不會接受，再講也是白講。既是如此，也就隨他去罷，正如香港一句俗語所說：你硬是要死，難道能不讓你死嗎？

基辛格去後，近日又有另一位智慧老人，大抵是抱着「知其不可為而為之」的精神，明知道不中聽，也嘗試再勸喻烏克蘭人，告訴他們投降不一定是懦弱，而是展現出另類的勇氣，這位老人家就是天主教教宗方濟各。

身為當政者的，目睹戰事連年，軍民大量犧牲，在可見的將來也沒有戰勝的希望，如能在這時候站出來，挺住各方壓力，與對手簽署停戰協議，此人有這樣的膽識，反倒是十分難能可貴。

本欄亦一再指出，俄烏戰爭再打下去只是枉然，烏克蘭毫無勝算，為今之計，只能效法早年中華人民共和國處理台灣的方法，暫且讓寶島分離出去，待時機成熟，又何愁不能取回？烏克蘭現階段面對失去的領土，也應採取相同態度。所謂「退一步海闊天空」，這個道理，但願澤連斯基能夠早日悟通。