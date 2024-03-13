電影《周處除三害》在大陸爆紅，不僅阮經天聲勢扶搖直上，就連情節中出現的「豐米便當」都成了大陸詢問加盟的對象。但也有網友質疑劇情不合理，覺得台灣通緝犯怎麼可能那麼來去自由，連跑去警局自首都沒人認識，和現實脫節太遠。

可是，在台灣稍微有點社會歷練的人都知道，電影固然有為了劇情需要誇張之處，但在台灣通緝犯四處趴趴走，根本就是生活日常！例如陳菊的愛將趙嘉寶，因收賄逃亡而被通緝後大搖大擺地參加跨年晚會，還不時在臉書PO出和陳菊、邱太三、趙天麟等黨政要員飲酒作樂的合照；直到4年之後韓國瑜上任高雄市長，才被逮捕歸案。

而因販毒官司纏身的電競網紅Toyz劉偉健，可以擔任教育部活動頒獎人；販毒遭通緝的歌手可以出MV；槍擊要犯可以連任市議員；甚至國、民兩黨中常委不是通緝犯就是黑幫分子，還可以當到國策顧問；228紀念館館長居然是當眾拿斧頭劈老師的殺人兇手！真不知該說是台灣社會高度自由，還是根本麻木不仁？

去年鬧得沸沸揚揚的im.B詐騙集團案，7年多吸金近百億元台幣，還牽涉行政院副院長鄭文燦、前立委陳歐珀、前立法院長蘇嘉全與前警政署長陳家欽等人，結果一樣只有主嫌鋃鐺入獄，涉案官員依舊好官我自為之。

也就是台灣人這種豁達大度與愛的包容，才會讓滿口謊言、如同邪教一般的民進黨，明明除了意識形態洗腦之外甚麼也不會，卻始終在台灣能夠掌握多數民意，管他食安出現多少漏洞、重大意外頻傳、社會安全網直接壞死、黑金弊案遍地開花，一句「抗中保台」就神功護體、金剛不壞。至於甚麼時候才會出現能一掃邪教的「周處」？台灣人恐怕早已不抱期待了。