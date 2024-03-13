本報尋日踢爆特區政府呻窮，財赤嚴峻，庫房缺水，可是高官頻頻外訪卻照樣大花筒！本報指出，截至去年10月，整個問責團隊共外訪197次，當中147次係出訪內地，花費至少逾1,200萬元公帑。當然，為了做「超級聯繫人」嘅角色，擔當內地與國際嘅橋樑，任重道遠，外出使費難避免，之不過，有部門在外訪期間平均每人每日花逾4.5萬元公帑，喺庫房水緊下，外出使費係唔係可以慳啲？

一日使費逾4.5萬元，有議員都覺得「咁嘅成本有啲驚訝」，老朽此等蟻民，真係未見過大蛇屙尿，梗係唔明啲高官點花費，或許「要說好香港故事」，「小錢唔出，大錢唔入」，老朽亦好希望日花逾4.5萬元公帑嘅高官，能主動向公眾交代啲使費係用得其所，甚至用在刀刃上，並非大花筒！

老朽又喺同一版，發現有一則報道提到唔少官員喺外訪、出席公務活動期間，甚至日常工作，都會收到禮物，待遇各有不同，有人收到紅酒、紀念鈔票，亦有收到即食麵、螺頭，甚至迪士尼樂園魔雪奇緣世界嘅裝飾等。本港公務員隊伍整體上係廉潔高效，受到稱譽，而本港高官嘅薪酬待遇在世界上亦數一數二，「高薪養廉」大致上奏效，更何況香港「勝在有ICAC」。然而世事無絕對，人性好貪，高薪並不一定「養廉」，這，你懂的。

老朽讀《世說新語》，內有一段說東晉名臣陶侃，年輕時做過管理捕魚設施嘅員工。有一趟，佢託人帶咗罐鮓魚給母親，其母卻將那罐魚加封退回，還附信責備：「你替公家做事，攞咗公家嘅東西送回家來，這不會使我高興，只會讓我為你擔心着急。」陶侃之所以成為人民尊重嘅名臣，其母的家教，老朽希望為官者能細味之。