娛圈單打：女神沉船了　男友不是我

COLLAR成員許軼（Day）一直係宅男女神，就算現實中不可能得到女神芳心，但「女神拍拖了，男友不是我」，依然令一眾宅男酸溜溜。她最近被傳跟《全民造星V》參賽者Nathan魏念恩撻着，消息轟動宅男界，更被質疑愛錯渣男！

嗱，Nathan原本在選秀比賽中係熱門分子，點知傳出為人寡情薄倖，為求入行，不惜跟拍拖多年的女友分手，分手後還不斷苛索金錢，最終搞到女方自殺身亡！事件鬧得沸沸揚揚，不管電視台如何為Nathan洗白，星途亦行人止步。

不過，有人始終唔甘心，銷聲匿迹多月後，Nathan近日浮上水面，赫然擔任陳蕾個唱嘉賓，結果當然又係激起劣評如潮！點知一波未平一波又起，如今竟然傳出佢舊年8月溝掂Day，亦即係前女友去世不久，宅男不大受打擊才怪。Nathan「往績」實在欠佳，外界擔心Day所愛非人，甚至懷疑Day係第三者，不足為奇。

無可否認，Nathan外形不俗，把口亦是「𠺘過油」，女神沉船，未必無因。但宅男擔心和反對也是多餘，目前二人正值熱戀，點會對風言風語聽得入耳。何況男人不壞、女人不愛，每個女人面對情場浪子，總會以為自己有辦法收服對方。

再講吖，二人都係廿零歲，青春無價，談情說愛有乜稀奇，唔通摽梅已過先嚟悔不當初咩。拍吓拖啫，又唔係做人世，根本冇乜大不了。萬一Day真係愛錯郎，咪當一個經驗囉，係咪咁講呀？就算女神所愛唔係Nathan，都輪唔到一眾宅男啦，連做兵都冇機會，好心咪發夢了！